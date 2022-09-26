Натянул на голову повязку и бросался мылом в судей: луцкому террористу Кривошу объявили приговор
Источник:Суспільне
Суд вынес приговор луцкому террористу Максиму Кривошу, захватившему в июле 2020 года автобус в центре Луцка. Следующие 13 лет он проведет за решеткой.
Рассмотрение дела Максима Кривоша завершили 26 сентября в Луцком горрайонном суде. По решению суда следующие 13 лет Кривош проведет за решеткой.
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Кривош не считает себя виновным
Максим Кривош во время оглашения приговора заявил, что не считает себя виновным. Он швырнул в сторону судей кусок хозяйственного мыла и сказал "помойте свою жизнь тюремным мылом".
Рассмотрение дела луцкого террориста длилось почти два года. Кривоша судили за захват заложников, незаконное обращения с оружием, совершение теракта и покушение на жизнь правоохранителя.
Как говорится в сообщении Суспільного, суд признал Кривоша виновным по всем статьям.
Что известно о луцком террористе
- Утром 21 июля 2020 года Кривош захватил автобус с 13 заложниками на центральной площади Луцка. Он дважды выстрелил в сторону стражей порядка и бросил гранату, которая не сдетонировала.
- Стражи порядка вели переговоры с террористом, который 12 часов держал людей в заложниках. Кривош хотел, чтобы все религиозные и политические деятели Украины обнародовали текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе".
- Президент Зеленский должен был опубликовать обращение с призывом посмотреть фильм "Земляне" 2005 года, что и сделал. Вечером Кривош сдался полиции и заложники были освобождены.
- Через 2 дня после инцидента суд избрал Кривошу меру пресечения – 60 суток содержания под стражей без права залога. Срок пребывания Кривоша в СИЗО продлевали несколько раз.