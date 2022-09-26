Натянул на голову повязку и бросался мылом в судей: луцкому террористу Кривошу объявили приговор

Суд вынес приговор луцкому террористу Максиму Кривошу, захватившему в июле 2020 года автобус в центре Луцка. Следующие 13 лет он проведет за решеткой.

Рассмотрение дела Максима Кривоша завершили 26 сентября в Луцком горрайонном суде. По решению суда следующие 13 лет Кривош проведет за решеткой.

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Кривош не считает себя виновным

Максим Кривош во время оглашения приговора заявил, что не считает себя виновным. Он швырнул в сторону судей кусок хозяйственного мыла и сказал "помойте свою жизнь тюремным мылом".

Рассмотрение дела луцкого террориста длилось почти два года. Кривоша судили за захват заложников, незаконное обращения с оружием, совершение теракта и покушение на жизнь правоохранителя.

Как говорится в сообщении Суспільного, суд признал Кривоша виновным по всем статьям.

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