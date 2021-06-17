С НАТО или без – Кремль не отстанет от Украины, – Скорина

К сожалению, факт потенциального членства в НАТО не перенесет Украину к куда более благоприятному и цивилизованному соседу. Шансов, что Владимир Путин оставит Украину в покое – минимальные.

Это важно принимать, как аксиому. Такое мнение высказал Егор Скорина в своем видеоблоге "Антифейк".

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По его словам, популярной остается мысль о том, что к Путину в голову не залезешь. Поэтому предположить нельзя, как руководитель Кремля поступит, если Украина попадет в НАТО.

С НАТО или без – Кремль не отстанет от Украины,

– убежден Скорина.

Впрочем, как он добавил, кремлевская методичка уже проверена на многих странах, которые оторвались или пытаются вырваться из сферы влияния России. Под Украину ее особо переписывать не станут, поэтому много шагов можно предусмотреть уже сейчас, убежден журналист.

Путин рассуждает на языке расстояния ракет, – Скорина

Скорина заметил, что Путин – это лицо, рассуждающее на языке расстояния ракет. Президент России назвал вступление Украины в НАТО "красной линией", поскольку тогда ракеты до центральной части России смогут долететь за 7 – 10 минут.

! Например, из Латвии ракете лететь меньше 7 минут.

"Важно лишь то, какими больными и безумными мерками мыслит главарь ядерной державы – мерками расстояния ракет. Путин диктует внутренней аудитории сообщения на языке войны и ненависти", – подытожил он.

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Членство Украины в НАТО и ЕС: кратко

Несмотря на то, что Украина не является членом НАТО, она имеет статус партнера Альянса.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, наше государство имеет все шансы, чтобы присоединиться к организации.

Правительство накануне утвердило внешнеполитическую стратегию Украины, которая направлена на членство в НАТО и ЕС.

Министерство экономики намерено обновить Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом до октября 2021 года.

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