В НАТО будут способствовать военным возможностям Украины

Североатлантический альянс и в дальнейшем будет способствовать созданию военных возможностей Украины. В НАТО заинтересованы, чтобы наше государство могло эффективно себя защищать.

Так, НАТО будет активно способствовать созданию военных возможностей Украины и Грузии. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.

Кстати Уверенности в действиях России нет, готовимся к худшему, – генсек НАТО о возможности вторжения

Чиновник добавил, что НАТО проводит учения, обеспечивает обмен информацией, поставляет технику, а также поддерживает процесс реформ в странах.

В НАТО готовы к новым санкциям против России

Ранее министры иностранных дел стран-членов НАТО обсудили возможность новых санкций против России, если Кремль будет атаковать Украину.

Столтенберг рассказал, что члены Альянса обмениваются данными разведки о действиях России в отношении Украины. Также он добавил, что НАТО оказывает политическую и практическую поддержку Украине. Поскольку укрепление Вооруженных сил – это помощь в праве на самооборону.

Что известно об угрозе России