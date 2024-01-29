НАТО должно готовиться к ракетным атакам России по всей Европе, – The Times

Сейчас Россия сосредоточена на Украине, однако в НАТО призывают – странам Альянса нужно готовиться к ракетным ударам по объектам по всей Европе. Вероятно, Владимир Путин может посягнуть и на безопасность других стран.

Такое мнение высказывают высокопоставленные генералы, среди которых генерал-лейтенант Александр Соллфранк – командующий военным логистическим центром НАТО в Германии. Он также призвал страны Европы упростить бюрократические процедуры.

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"Ограниченное время для укрепления обороны"

Генерал-лейтенант Соллфранк сообщил, что генералы НАТО, в частности в Германии, США и Нидерландах обеспокоены тем, что Россия может нанести удары по объектам в Европе, которые будут в глубоком тылу. В Альянсе предполагают, что так Кремль постарается уничтожить гражданскую и военную инфраструктуру. Соллфранк предположил, что Германия, Возможно, будет "центральной поворотной платформой" для снабжения оружием в Европе, поэтому генерал призвал упростить бюрократические процедуры, ведь поставлять оружие сложно не только между странами, но даже между регионами Германии.

Кроме того, Соллфранк предложил разрешить странам использовать военную технику и снаряжение друг друга в период кризиса.

Если мы сравним войну и операции десятилетней или пятилетней давности, то поймем, что должны признать, что и за тыловые районы будет вестись жесткая борьба. Мы должны предполагать, что агрессор будет использовать весь спектр кинетической и некинетической силы для того, чтобы разрушить линии связи, в том числе и в тылу,

– подчеркнул генерал НАТО.

Соллфранк, анализируя российские ракетные удары по Украине, заявил, что в Европе могут атаковать те же объекты – заводы по производству боеприпасов, командные центры, электростанции, мосты и другие объекты критической и логистической инфраструктуры

Генералы НАТО утверждают, имеющие ограниченное время на укрепление собственной обороны. Сейчас в Европе надеются, что удастся ввести так называемую "систему военного Шенгена", которая позволит свободно перемещать военную технику между странами.

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