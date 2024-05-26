НАТО может задействовать 5 статью о коллективной обороне: Столтенберг сказал, при каком условии

Если будет серьезная киберугроза на страны-члены НАТО, Альянс может активизировать 5 статью о коллективной обороне. Столтенберг отметил, что предупредил об этом Россию.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist. Его опубликовали в пятницу, 24 мая.

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Серьезная кибератака на страну НАТО может активировать статью 5

В интервью генсек НАТО предупредил Россию, что кибератаки могут подняться до порога статьи 5, если они будут серьезными.

Если будет масштаб...тогда мы можем задействовать статью 5 и ответить в кибернетическом пространстве, а также в других сферах, чтобы защитить союзников по НАТО,

– заявил Столтенберг.

О чем статья 5 договора Североатлантического альянса Когда в 1949 году рождалось НАТО, основополагающей задачей Североатлантического договора – учредительного договора НАТО – было создание пакта взаимной помощи с целью противостояния возможным попыткам Советского Союза распространить свое влияние на другие части континента, за пределами Восточной Европы.



Государства-члены НАТО договорились, что Договор должен основываться на солидарности – статья 5 этого договора о коллективной обороне фактически стала сердцевиной военного блока.



Поэтому, соответствии со статьей 5 НАТО, в случае, если враг совершает нападение на одного из членов Альянса, другие члены НАТО будут рассматривать это как нападение на их общую территорию.

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