Путин мечтает, чтобы НАТО ввели войска в Украину, – Жданов объяснил цель диктатора

Недавно у The Guardian вышла статья о том, что группа стран НАТО готова ввести войска в Украину. Однако это достаточно опасное решение. Им может воспользоваться и российский диктатор Владимир Путин.

Ведение войск НАТО в Украине станет для Путина "призывом к действию". Это может привести к мировой войне. Об этом на своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал.

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Войска НАТО в Украине – уже после победы

Бывший генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен отметил, что это может произойти, если НАТО не сможет договориться о четком пути членства Украины или о гарантиях безопасности. Одной из стран, принявших решение отправить войска в Украину, может стать Польша. За ее примером могут последовать другие, например, страны Балтии.

К слову, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина этого не просит до окончания войны.

Почему такая позиция? Потому, что Путин спит и видит, чтобы войска НАТО вошли в Украину во время активных боевых действий. Сразу первая ракета прилетит в солдата НАТО. И это будет боевое столкновение, Альянс будет вынужден вступить в войну,

– объяснил Олег Жданов.

Таким образом российско-украинская война приобретет статус мировой. Поэтому переговорный процесс будет идти на уровне Соединенных Штатов Америки и России. Этого допустить нельзя.

"Это правильная позиция – до окончания войны и подписания документов о прекращении огня после победы не вводить войска. А вот после нашей победы – да, тогда всей страной будем приглашать Североатлантический альянс разместить военные базы", – отметил военный эксперт.

Система коллективной безопасности после войны обязательно должна развиваться. Она может также включать в себя элементы противоракетной обороны и авиацию для закрытия воздушного пространства.

Олег Жданов о желании Путина увидеть войска НАТО в Украине: смотреть видео

Возможен ввод войск НАТО: как отреагировали в Украине