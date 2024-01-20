Война в Украине – предтеча большой войны: дипломат назвал главного врага НАТО
В НАТО начинают самые масштабные военные учения за последние десятилетия. В сценарии есть угроза нападения России на территорию стран Альянса. У НАТО изменили стратегию.
Если раньше в Альянсе допускали отвоевание захваченных территорий, то сейчас рассматривают только отражение нападения. Это 24 Каналу отметил дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко.
К теме Альянс демонстрирует прочность: НАТО начнет масштабные учения с 90 тысячами военных
"Прежде всего, главный враг НАТО – это неуверенность в реализации даже стратегии, которую они приняли. У них уже изменилась стратегия. Если они допускали захват части территории, а затем ее отвоевание, то сейчас –сдерживание и отражение. То есть недопуск на территорию любой страны НАТО", – сказал он.
По словам дипломата, такая неуверенность НАТО пугает весь Запад.
Что означают учения НАТО
Руслан Осипенко отметил, что учения НАТО означают развертывание сил и средств в соответствии с измененной концепцией, проведение слаживания войск, поиск слабых мест. Стратеги отрабатывают концепции, а военные слаживают войска и готовят их к войне.
Поэтому сейчас идет процесс подготовки к войне. Надо готовиться к большой войне, что не ограничится украинско-российской войной. Это не региональная война. Это предтеча великой войны, противостояния альянсов, демократического и персоналистского режимов,
– подчеркнул дипломат.
Вероятное нападение России на НАТО: главное
- В НАТО начинают самые большие учения за последние десятилетия. В них примут участие около 90 тысяч военнослужащих. Эти учения получили название Steadfast Defender 2024. Они начнутся на следующей неделе и продлятся до мая. В своих стратегиях НАТО рассматривает две угрозы – Россию и террористические группировки.
- Министр обороны Германии Борис Писториус призвал немецкие Вооруженные силы быть готовыми, потому что Россия может напасть на страну НАТО. Глава немецкого Минобороны не считает вероятным нападение агрессора именно сейчас. Он доверяет заявлениям экспертов, что война может развернуться в ближайшие несколько лет.
- Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о готовности Вооруженных сил НАТО к неизбежной войны с Россией. Однако он подчеркнул важность того, чтобы граждане также подготовились к неизбежному конфликту, поскольку это потребует существенных изменений в их повседневной жизни.