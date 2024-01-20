Война в Украине – предтеча большой войны: дипломат назвал главного врага НАТО

В НАТО начинают самые масштабные военные учения за последние десятилетия. В сценарии есть угроза нападения России на территорию стран Альянса. У НАТО изменили стратегию.

Если раньше в Альянсе допускали отвоевание захваченных территорий, то сейчас рассматривают только отражение нападения. Это 24 Каналу отметил дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко.

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"Прежде всего, главный враг НАТО – это неуверенность в реализации даже стратегии, которую они приняли. У них уже изменилась стратегия. Если они допускали захват части территории, а затем ее отвоевание, то сейчас –сдерживание и отражение. То есть недопуск на территорию любой страны НАТО", – сказал он.

По словам дипломата, такая неуверенность НАТО пугает весь Запад.

Что означают учения НАТО

Руслан Осипенко отметил, что учения НАТО означают развертывание сил и средств в соответствии с измененной концепцией, проведение слаживания войск, поиск слабых мест. Стратеги отрабатывают концепции, а военные слаживают войска и готовят их к войне.

Поэтому сейчас идет процесс подготовки к войне. Надо готовиться к большой войне, что не ограничится украинско-российской войной. Это не региональная война. Это предтеча великой войны, противостояния альянсов, демократического и персоналистского режимов,

– подчеркнул дипломат.

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