Якщо раніше в Альянсі допускали відвоювання захоплених територій, то зараз розглядають лише відбиття нападу. Це 24 Каналу зауважив дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко.
До теми Альянс демонструє міцність: НАТО почне масштабні навчання із 90 тисячами військових
"Насамперед головний ворог НАТО – це непевність в реалізації навіть стратегії, яку вони прийняли. У них вже змінилася стратегія. Якщо вони допускали захоплення частини території, а потім її відвоювання, то зараз – стримування та відбиття. Тобто недопуск на територію будь-якої країни НАТО", – сказав він.
За словами дипломата, така непевність НАТО лякає увесь Захід.
Що означають навчання НАТО
Руслан Осипенко зазначив, що навчання НАТО означають розгортання сил та засобів відповідно до зміненої концепції, проведення злагодження військ, пошук слабких місць. Стратеги відпрацьовують концепції, а військові злагоджують війська і готують їх до війни.
Тому зараз відбувається процес підготовки до війни. Треба готуватися до великої війни, що не обмежиться українсько-російською війною. Це не регіональна війна. Це предтеча великої війни, протистояння альянсів, демократичного і персоналістських режимів,
– наголосив дипломат.
Ймовірний напад Росії на НАТО: головне
- У НАТО розпочинають найбільші навчання за останні десятиріччя. У них візьмуть участь приблизно 90 тисяч військовослужбовців. Ці навчання отримали назву Steadfast Defender 2024. Вони розпочнуться наступного тижня і триватимуть до травня. У своїх стратегіях НАТО розглядає дві загрози – Росію та терористичні угрупування.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав німецькі Збройні сили бути готовими, бо Росія може напасти на країну НАТО. Глава німецького Міноборони не вважає ймовірним напад агресора саме зараз. Він довіряє заявам експертів, що війна може розгорнутися у найближчі кілька років.
- Голова військового комітету НАТО Роб Бауер заявив про готовність Збройних сил НАТО до неминучої війни з Росією. Однак він наголосив на важливості того, щоб громадяни також підготувалися до неминучого конфлікту, оскільки це вимагатиме істотних змін у їхньому повсякденному житті.