Альянс демонстрирует прочность: НАТО начнет масштабные учения с 90 тысячами военных
Североатлантический альянс начнет военные учения. Это происходит на фоне активного обсуждения угрозы России.
НАТО начинает самые большие учения за последние десятилетия. В них примут участие около 90 тысяч военнослужащих, сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе София Назаренко.
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Альянс демонстрирует прочность
Эти учения получили название Steadfast Defender 2024. Они начнутся на следующей неделе и продлятся до мая, сообщил главнокомандующий Альянса Крис Каволи.
Альянс продемонстрирует свою способность укрепить евроатлантическое пространство путем трансатлантического перемещения сил из Северной Америки.
– сказал он.
По словам Каволи, в учениях примут участие войска от союзников по НАТО и Швеции.
НАТО должна быть готова к нападению России
Отвечая на вопросы журналистов, адмирал Роб Бауэр заявил, что в своих стратегиях НАТО рассматривает две угрозы – Россию и террористические группировки.
Тот факт, что мы должны быть готовы к нападению России, сам по себе не новость, потому что именно на это направлены наши планы,
– сказал он.
Он подчеркнул, что НАТО – оборонный альянс, и там должны быть готовы к возможным угрозам.
Готовится ли НАТО к войне с Россией
- Немецкое издание Bild обнародовало секретные документы, содержащие сценарии возможного конфликта между НАТО и Россией. Институт исследования войны прокомментировал эту информацию.
- Согласно опубликованным документам, Германия рассматривает гипотетический "путь к конфликту" с Россией, который может начаться уже в 2024 году. Сценарий "Оборона Альянса 2025" предполагает перемещение российских войск в Калининградскую область и создание искусственных конфликтов у Сувальского коридора.
- Представитель Министерства обороны Германии подтвердил, что разработка различных сценариев является привычной практикой военных. В то же время ISW отмечает важность помощи Украине со стороны Запада, ведь наше государство сдерживает российскую агрессию в реальном времени.