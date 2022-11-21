НАТО не планирует в ближайшее время вводить бесполетную зону в небе Украины

В Альянсе подчеркнули, что не участвуют в российско-украинской войне. Однако продолжат поддерживать Украину.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге 21 ноября в Мадриде. По его словам, Альянс может только повышать уровень самозащиты.

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"НАТО пока не планирует вводить в небе Украины бесполетную зону", – заявил Столтенберг.

Украина должна защищаться сама

По словам Столтенберга, НАТО и союзники поддерживают Украину. Однако прямого противостояния с Россией не хотят.

НАТО вместе с союзниками и партнерами – не часть конфликта. То, что мы делаем – поддерживаем украинскую самозащиту. Украина должна сама себя защищать – так записано в хартии ООН – и мы как партнеры помогаем им воплощать это право в жизнь, – подчеркнул генсек.

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