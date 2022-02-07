В НАТО оценили риски вторжения России в страны Балтии со стороны Беларуси

В НАТО не ожидают нападения России на страны Балтии со стороны Беларуси. Сейчас там не видят таких признаков.

Об этом сообщил глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр. Он отметил, что стоит обратить внимание на концентрацию российских сил в белорусском государстве.

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Мы должны рассмотреть в военном отношении, является ли это сейчас угрозой для стран Балтии, точнее для Литвы. Но, конечно, надо ценить и то, есть ли намерение или есть признаки того, что россияне или белорусы намерены навредить,

– сказал офицер.

Адмирал подчеркнул, что пока НАТО не видит этого намерения. По словам Роба Бауэра, также не ожидают нападения России на одну из стран Альянса, непосредственно, через Беларусь.

НАТО верит в дипломатию

Офицер подчеркнул, что НАТО по-прежнему верит в решение напряженности между Западом и Кремлем дипломатическим путем. В частности пытается продолжать переговоры между сторонами.

С другой стороны, мы пересматриваем нашу готовность к тому, чтобы Россия понимала, что если они прибегают к каким-либо действиям против Альянса, это будет иметь серьезные последствия,

– добавил он.

Войска России на территории Беларуси

Россия перебрасывает в Беларусь военную технику: танки, бронеавтомобили, боевые машины пехоты.

В украинском Министерстве обороны считают, что российские войска в Беларуси похожи на оккупационные. Там говорят, что прежде всего эти силы угрожают Минску, а не Украине.

Недавно Москва отправила на полигон в Брестской области дивизион ЗРК С-400 "Триумф".

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