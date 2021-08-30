В НАТО ответили, возможно ли членство Украины в Альянсе во время войны

Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что в уставе Альянса нет нормы, которая бы не позволяла стране получить членство во время войны на ее территории. То есть, у Украины есть все шансы стать членом НАТО несмотря на российскую агрессию.

Страны-члены НАТО, по словам Винникова, должны быть уверенными, что вступление нового государства усилит безопасность Альянса. Из-за этого решение о принятии стран принимается коллективно.

Интересно Разговоры о ПДЧ и вступлении в НАТО могут длиться еще годами – Дубовик

Украина может вернуть свои территории

Александр Винников заявил, что альянс заинтересован в том, чтобы агрессия России оставалась красной линией для НАТО. Поэтому Украина должна противостоять этой агрессии. Конечно, не без помощи НАТО.

Винников рассказал, что после вторжения России на территорию Украины, Североатлантический альянс увеличил свое военное присутствие в Черном море, корабли НАТО заходят в украинские порты, а наши военные принимают участие в международных военных учениях. В частности представитель альянса отметил Sea Breeze – 2021.

Нынешний Sea Breeze – крупнейший в истории, в нем приняли участие более 30 стран. Все это – четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать,

– добавил Винников.

Дискуссии о возможности членства Украины в НАТО набрали обороты после слов президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украина не может присоединиться к альянсу, пока часть ее территории оккупирована.

Обратите внимание Украина выступает за усиление присутствия в Черноморье сил НАТО, – Зеленский

Последние новости об Украине и НАТО: