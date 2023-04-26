Над Балтийским морем НАТО перехватило три российских военных самолета

Воздушные силы НАТО перехватили три российских военных самолета в Балтийском море. Российские истребители вошли в международное воздушное пространство.

Кроме того, военные самолеты из России летели с выключенными транспондерами. Поэтому НАТО подняло в воздух свои истребители.

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НАТО перехватило военные самолеты из России

Утром 26 апреля Воздушные силы Германии сообщили, что немецкие и британские истребители перехватили три российских военных самолета в международном пространстве Балтийского моря.



Воздушные силы Германии перехватили российские истребители / Фото Team Luftwaffe

Нарушителями оказались два российских истребителя Су-27 и один самолет комплексной разведки Ил-20.



Российский разведывательный самолет Ил-20 / Фото Team Luftwaffe

Обратите внимание! Ил-20 – самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы оборудован радиолокационной системой бокового обзора, ИК-сканером и другими датчиками. Он был создан на базе пассажирского самолета Ил-18 в 1968 году. В 2000 году самолеты были модернизированы по нескольким программам.

В настоящее время военные самолеты России уже вышли из воздушного пространства Балтийского моря. Ситуация в регионе остается спокойной.

Российский истребитель Су-27 / Фото Team Luftwaffe

Справка! Су-27 – советский тяжелый многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель четвертого поколения. В 1982 году принят на вооружение советских ВВС. За более чем 30 лет эксплуатации истребитель множество раз модернизировался и улучшался. Сейчас у России всего до 350 таких самолетов.

Российские бомбардировщики заметили и в Норвежском море

Российское Минобороны 26 апреля сообщило, что два их стратегических бомбардировщика-ракетоносителя Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами. Это все длилось более 14 часов и происходило над Баренцевым и Норвежским морями.

Российские военные самолеты над Норвежским морем / Фото Воздушные силы Норвегии

Воздушные силы Норвегии подтвердили эту информацию, отметив, что их самолеты постоянно следили за российскими бомбардировщиками. Кроме этого, российские самолеты сопровождали знаменитые экипажи МиГ-31 – сверхзвукового самолета, который считается одним из самых быстрых боевых самолетов в мире.

Российские военные самолеты не впервые нарушают воздушное пространство НАТО

17 марта у воздушного пространства Эстонии британские и немецкие истребители "Тайфун" перехватили российские самолеты. Это произошло в рамках совместной миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства альянса.

До этого, 15 марта немецкие и британские истребители перехватили российский самолет Ил-78. Его также зафиксировали недалеко от воздушного пространства Эстонии.

Еще раньше 14 февраля три российских военных самолета заметили в воздушном пространстве Польши. Их перехватили нидерландские истребители F-35.

Ту-160 – сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоноситель с переменной стреловидностью крыла. По версии россиян, он сейчас самый мощный сверхзвуковой боевой самолет в мире. По состоянию на 2017 год у России было 16 таких самолетов на своем вооружении. У Украины тоже были Ту-160 в воздушных силах, но наша страна должна была утилизировать их после отказа от ядерного оружия в 1994 году.