Литва перемещает ПВО ближе к границам с Россией, – Newsweek
Источник:Newsweek
Страны Балтии призвали НАТО повысить оборонный потенциал Европы в регионе. Поэтому Альянс внедряет ротационную модель противовоздушной обороны, которая дислоцируется в Литве.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас рассказал о новой модели обороны на пресс-конференции. По его словам, страны НАТО договорились о создании ротационной системы, в рамках которой страны-союзники будут размещать системы ПВО в странах Балтии на определенный период.
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В Литве разместят Patriot
Анушаускас не уточнил, какие западные страны участвуют в первом этапе установки ПВО в Литве, но сказал, что в состав оборудования входят зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Представитель министерства обороны сообщил журналистам, что Patriot предоставили европейские союзники, а не США.
Ожидается, что этот принцип не будет разовым на несколько месяцев, а охватит все наши календарные месяцы и значительно увеличит наши возможности противовоздушной обороны,
– сказал Анушаускас.
Издание Newsweek отметило, что несколько европейских стран выразили обеспокоенность тем, что война России против Украины может в конце концов привести к еще большему конфликту между Москвой и НАТО.
НАТО усиливает оборону восточной границы
- В последние месяцы военный Альянс сделал ряд шагов по укреплению своих систем обороны вдоль своей восточной границы, в частности провел масштабные военные учения в странах Балтии и Польши.
- Литва, Латвия и Эстония были одними из самых громких членов НАТО, которые призвали западный блок подготовиться к наступлению России в регионе.
- Служба внешней разведки Эстонии, в частности, заявила, что Россия готовится к войне против стран НАТО в течение следующих десяти лет. В частности в регионе Балтийского моря.