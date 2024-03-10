Литва перемещает ПВО ближе к границам с Россией, – Newsweek

Страны Балтии призвали НАТО повысить оборонный потенциал Европы в регионе. Поэтому Альянс внедряет ротационную модель противовоздушной обороны, которая дислоцируется в Литве.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас рассказал о новой модели обороны на пресс-конференции. По его словам, страны НАТО договорились о создании ротационной системы, в рамках которой страны-союзники будут размещать системы ПВО в странах Балтии на определенный период.

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В Литве разместят Patriot

Анушаускас не уточнил, какие западные страны участвуют в первом этапе установки ПВО в Литве, но сказал, что в состав оборудования входят зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Представитель министерства обороны сообщил журналистам, что Patriot предоставили европейские союзники, а не США.

Ожидается, что этот принцип не будет разовым на несколько месяцев, а охватит все наши календарные месяцы и значительно увеличит наши возможности противовоздушной обороны,

– сказал Анушаускас.

Издание Newsweek отметило, что несколько европейских стран выразили обеспокоенность тем, что война России против Украины может в конце концов привести к еще большему конфликту между Москвой и НАТО.

НАТО усиливает оборону восточной границы