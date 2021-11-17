НАТО поддержит страны Альянса в случае радикального обострения ситуации с мигрантами

НАТО прибегнет к более решительным действиям и поддержит страны, которые входят в Североатлантический альянс, в случае, если ситуация на границе с Польшей обострится.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в разговоре с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом.

Важно На границе с Беларусью пострадали уже 12 польских бойцов: открыли дело

Правда, какие именно меры предпримет НАТО, пока не сообщается. В рамках разговора Столтенберг и Анушаускас обменялись информацией о ситуации на границе с Беларусью и действиях официального Минска на этом фоне.

Он (генсек НАТО – 24 канал) заверил меня, что если ситуация (на границе с Беларусью – 24 канал) радикально изменится, то будет поддержка со стороны НАТО,

– заявил Анушаускас.

ЕС призывает Беларусь урегулировать ситуацию

Источник: твиттер Жозепа Борреля

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в телефонной беседе с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем призвал белорусскую сторону поскорее урегулировать ситуацию на границе с Польшей.

Я призвал к немедленным действиям по восстановлению безопасности в районах Беларуси на границе с ЕС и обратился с призывом обратить внимание на сложную ситуацию людей, которые там застряли,

– написал Боррель.

Что об этом говорит Беларусь

Это уже не первый разговор главы европейской дипломатии с Макеем. Так, 14 ноября Боррель в телефонном разговоре с главой МИД Беларуси призвал Минск разрешить кризис с нелегальными мигрантами и допустить гуманитарные организации на границу страны с Польшей.

По словам Борреля, Макей заверил его в том, что Минск преследует цель решения проблемы с нелегальными мигрантами.

Мигранты на границе с Польшей: все, что следует знать

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока.

Люди желают перебраться в ЕС, но не имеют для этого законных оснований. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Позже Польша сообщила, что белорусские силовики не пускают нелегалов назад. В Европе убеждены, что их организованно свезли на границу.

Страны Балтии обвиняют власть Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Добавим, что Евросоюз в понедельник 15 ноября утвердил новые санкции против Беларуси.