В НАТО призвали поддержать вступление Украины и приняли резолюцию, где Россия – "империея зла"

12 октября 2021 , 22:48
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Источник:

фейсбук Егора Чернева

НАТО призвал страны-члены поддержать усилия Украины для вступления в Альянс. Также в ведомстве одобрили жесткую антироссийскую резолюцию.

В этом документе "Россия предстает в качестве подлинной империи зла". Об этом сообщил постоянный представитель украинской делегации в ПА Егор Чернев.

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ПА НАТО призвала поддержать вступление Украины в Альянс

ПА НАТО призвала правительства и парламенты стран Альянса поддержать усилия Украины по ускорению ее вступления в НАТО и приняла жесткую антироссийскую резолюцию. Все важные правки украинской делегации были учтены,
 –  рассказал Чернев.

Он пояснил, что считает резолюцию настолько жесткой, что "если перевести его с дипломатического языка на человеческий, то Россия предстает в ней в качестве подлинной империи зла". В частности в резолюции:

  • "Россия признана непосредственной угрозой евроатлантической безопасности";
  • "ее обвиняют в нарушении международного права, агрессии против соседей, дезинформации, политических убийствах, вмешательстве в выборы и внутренние дела других стран, гибридной войне против Запада, военных провокациях";
  • "использовании коррупции как инструмента в международной политике и других преступлениях".

Именно для сдерживания России в Парламентской ассамблее призвали ввести против страны "дополнительные санкции и использовать все возможные дипломатические и экономические рычаги".

Также Егор Чернев заверил, что "ни одного" бизнеса по старинке "с Россией быть не может". Переговоры возможны только тогда, когда Россия изменит свою политику и начнет придерживаться норм международного права.

Этот документ будет учитываться в штаб-квартире Альянса и в правительствах стран при принятии решений.

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Автор: Діана Квасневська