НАТО vs Россия на языке цифр: где россияне проигрывают, а в чем имеют преимущество

Российские пропагандисты и первые лица страны-агрессора постоянно утверждают, что в Украине воюют против НАТО. Но были бы у России хоть какие-то реальные шансы в таком противостоянии?

Перед вторжением в Украину российская армия имела репутацию второй в мире и чрезвычайно мощной силы. Почти за год полномасштабной войны это реноме было уничтожено навсегда. Сейчас Россия проигрывает Украине, войско которой убедительно доказывает, что главное не количество, а качество. 24 Канал проанализировал сравнение военного могущества стран НАТО и России и объясняет, что не так со статистическими данными, которыми любят оперировать в СМИ.

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НАТО не пришло

Российские пропагандисты, чтобы объяснить причины поражений, часто рассказывают, что их армия воюет в Украине не с Украиной, а с НАТО. Следует признать, что в этом тезисе есть часть правды, ведь украинская армия воюет оружием и техникой, которая в большинстве была передана странами-членами Альянса (однако не согласно решениям самой организации). Таким образом, справедливо утверждение, что Россия потеряла в войне большинство своих боеспособных частей и современной техники, а НАТО просто не пришло. Натовские генералы сейчас могут иронично цитировать путинское "Мы еще не начинали".

Впрочем, это ни в коем случае не прокси-война, ведь Украина воюет за свою свободу и независимость, а страны цивилизованного мира выступают в роли союзников. Боевые действия не ведутся на территории стран-членов НАТО. Более того, сейчас Россия даже спешно снимает войска и технику с границ со странами-членами Альянса (например, на границе с Норвегией в Мурманской области).

Это еще раз доказывает, что агрессивная риторика Путина и его подчиненных по отношению к НАТО ничего не стоит, а заявления о евроатлантической интеграции Украины, как повод для вторжения в 2022 году, не более чем искажение причин и следствий.

Языком статистики

Западные фанаты статистики и инфографики часто любят сравнивать военные возможности НАТО и России по состоянию на февраль 2022 года.

Живая сила

Так, накануне вторжения в рядах вооруженных сил России было 1 350 000 человек, из них непосредственно в армии – 850 000 (на бумаге, на самом же деле было меньше, разницу российские генералы активно монетизировали и клали себе в карманы). Кроме того, в России было 250 000 бойцов парамилитарных структур и 250 000 воинов "Росгвардии" (это те, кто ехал в Киев и Харьков с дубинками и парадными мундирами).

(на бумаге, на самом же деле было меньше, разницу российские генералы активно монетизировали и клали себе в карманы). Кроме того, в России было 250 000 бойцов парамилитарных структур и 250 000 воинов "Росгвардии" (это те, кто ехал в Киев и Харьков с дубинками и парадными мундирами). Вооруженные силы НАТО составляют 5 405 700 человек, из них – 3 366 000 – это непосредственно армия. Также в парамилитарных структурах стран НАТО 738 700 человек и 1 301 000 бойцов резервных сил (Национальной гвардии и т.п.).

Техника

В армиях стран НАТО по состоянию на февраль 2022 года было 144 000 единиц бронетехники, у россиян этот показатель составлял лишь 60 000, но сколько из этого уже уничтожено или было продано сообразительными прапорщиками, не знает даже Шойгу.

Летательные аппараты всех типов в НАТО – 20 723 единицы (3 527 – истребители, 1 048 – штурмовики, вертолеты – 8 485).

Россия на это могла ответить 4 1 73 машинами, из которых 772 – истребители, 739 – штурмовики и 1 543 – вертолеты.

Согласно данным украинского Генштаба, за 11 месяцев вторжения Россия потеряла в Украине более 3 150 танков, 287 самолетов, 277 вертолетов, 18 кораблей и т.д.

Преимущество НАТО на море вообще тотальное

Статистика свидетельствует о 2 049 боевых кораблях в странах Альянса, зато у россиян всего 605 (это, напомним, с крейсером "Москва" и его подбитыми в Черном море и крымских бухтах побратимами, и так называемым "авианосцем" "Адмирал Кузнецов").

Что не так со статистикой

Эти сравнения довольно манипулятивные и даже играют в пользу России.

Статистикой невозможно вычислить разницу в подготовке воинов НАТО и России, определить логистические способности и уровень командования, статистика не покажет разницу в управлении войсками и военной тактике, в этих цифрах не заложены умственные аспекты людей, которые в 21 веке гонят "чмобиков" в атаку страшными волнами.

Статистика словно ставит знак "равно" между воином НАТО, в подготовку которого вложены сотни тысяч, а иногда и миллионы долларов или евро, и российским солдатом, подготовку которому заменила бутылка водки, туберкулез и заигрывания с кадыровцами.

Также статистика сравнивает танк M1 Abrams, Leopard 2A4 или Challenger 2 с российским Т-62, именно он, а не Т-90, ныне фактически является основным танком в армии агрессора. Статистика сравнивает сотни боевых истребителей пятого поколения F-35 и F-22 с российскими "летательными аппаратами", разбивающимися в полете или падающими на дома несчастных жителей России.

Статистика "уравнивает" современные натовские М777 и другие с гаубицами Д-1 времен Второй мировой, крейсер "Москва" и так называемый "авианосец" "Адмирал Кузнецов" и американские авианосцы, "умный" снаряд M982 Excalibur и российскую пулю-дуру, HIMARS с "Градом" и т.д.

Сравнение возможностей НАТО и России накануне вторжения россиян в Украину в феврале 2022 года

Заявленная в 1 350 000 человек армия была перемолота – сейчас более 120 000 россиян уже убиты, количество раненых оккупантов сосчитать трудно (в России "потер нет", но почему-то нужны все новые и новые волны мобилизации), однако, статистика и военная наука говорят про показатели х3 (учитывая российскую медицину и отношение к людям, это может быть и х5). Сейчас Шойгу мечтает об увеличении Вооруженных сил России до 1 500 000 человек, однако нет никакой возможности этот план реализовать. То же касается прокси-воинов и парамилитарных групп – вагнеровцев, росгвардейцев и т.д.

Российская техника и артиллерия сейчас стремительно утилизируются в Украине, де-факто Россия стала крупнейшим поставщиком оружия для ВСУ – поток трофеев поражает. По состоянию на зиму 2023 года в российской армии уже начался снарядный голод. В настоящее время оккупационная армия держится на плаву за счет мобилизованного пушечного мяса, зеков и того, что передали России ее союзники – Иран и КНДР, в то же время за спиной Украины вся мощь блока НАТО.

Россия значительно слабее НАТО и это признает сам Путин

Он это подтвердил накануне вторжения, 6 февраля 2022 года, запугав президента Франции Макрона и весь мир ядерным оружием.

Даже статистика, сравнивающая воина НАТО с российским "чмобиком", свидетельствует, что Россия проигрывает по всем параметрам нокаутом, кроме ядерного компонента. Именно о нем он и говорил накануне вторжения.

Эти 6 255 ядерных зарядов (против 6 085 в НАТО) являются последней надеждой тирана – на все остальное надежды нет. Надежда эта, заметим, также со звездочкой, ведь не учитывает состояние хранения ядерных зарядов и их модернизацию (которую Россия не проводила), а только количество.

Ядерная бравада Путина 6 февраля 2022 года смотрите видео:

Важно, что эти слова прозвучали еще до того, как российская армия стала посмешищем для всего мира, однако даже тогда Путин признавал, что НАТО преобладает Россию. Единственным аргументом диктатора было тогда (и остается сейчас) ядерное оружие.

Сейчас Россия словно молится на "Сармат", "Посейдон" и другие "вундерваффе", впрочем, стоит понимать, что это лишь пустые страшилки – ни одна из этих разработок не прошла полный цикл испытаний –их серийное производство не началось (и, похоже, не начнется из-за санкций). Такова же участь у истребителей пятого поколения Ту-57, танков Т-14 "Армата", боевой машины поддержки танков "Терминатор-2" и других российских изобретений.

Важно Что не так с ядерными торпедами "Посейдон"

При этом ракеты, способные нести ядерные заряды, Россия потратила на неудачную попытку спровоцировать гуманитарную катастрофу в Украине. Свои же ядерные объекты Россия защитить не может, что доказывают удары неизвестных, но очень эффективных устройств по аэродромам-хранителям "ядерной триады".

Если на такую оплеуху способна "маленькая" Украина, то что сделает с российскими носителями ядерного оружия НАТО?

Где у россиян действительно есть преимущество

В таких условиях Россия уже давно должна понять, что проиграла, и начать переговоры об условиях капитуляции, возвращении захваченных людей и территорий, выплате репараций и выдаче военных преступников.

В то же время Путин до сих пор считает нужным вести войну до последнего россиянина. В этом ему помогает его единственный реальный ресурс – отсутствие у россиян чувства собственного достоинства и колоссальная способность народов России терпеть издевательство своей власти и ужасное отношение. Здесь у Путина беспрекословное преимущество над НАТО.