Впервые с начала войны: в Черном море проходят учения НАТО

В болгарской акватории Черного моря проходят ежегодные военные учения НАТО – "Бриз". В учениях принимают участие 11 стран НАТО.

В учениях принимают участие 24 боевых и вспомогательных корабля и катера

Это первые масштабные учения в Черном море с начала российского вторжения в Украину 24 февраля. Участие в учениях принимают Болгария, Албания, Бельгия, Греция, Италия, Латвия, Польша, Румыния, США, Турция и Франция.

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От этих стран, а также от Командования ВМС НАТО участвуют в учениях 24 боевых и вспомогательных корабля и катера, 5 самолетов, 4 вертолета и 1390 военнослужащих военно-морских сил.

Сообщается, что из-за реальной опасности свободно плавающих противокорабельных мин в районах проведения учений приняты меры по обеспечению безопасности участников.

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