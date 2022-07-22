Впервые с начала войны: в Черном море проходят учения НАТО
Источник:News.bg
В болгарской акватории Черного моря проходят ежегодные военные учения НАТО – "Бриз". В учениях принимают участие 11 стран НАТО.
В учениях принимают участие 24 боевых и вспомогательных корабля и катера
Это первые масштабные учения в Черном море с начала российского вторжения в Украину 24 февраля. Участие в учениях принимают Болгария, Албания, Бельгия, Греция, Италия, Латвия, Польша, Румыния, США, Турция и Франция.
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От этих стран, а также от Командования ВМС НАТО участвуют в учениях 24 боевых и вспомогательных корабля и катера, 5 самолетов, 4 вертолета и 1390 военнослужащих военно-морских сил.
Сообщается, что из-за реальной опасности свободно плавающих противокорабельных мин в районах проведения учений приняты меры по обеспечению безопасности участников.К сведению. Оперативное командование "Юг" сообщило о минной опасности в северо-западной части Черного моря из-за штормовой погоды. Российские мины могут дрейфовать к побережью.
россия держит корабли в Черном море
- Пока 11 стран НАТО проводят учения, россияне держат корабельную группировку, которая контролирует ситуацию в северо-западной части Черного моря. россияне держат большие десантные корабли, а также суда, способные ударить ракетами типа "Калибр".
- В ВМС ВС Украины недавно сообщили, что оккупанты усиливают охрану Крымского моста. Россия проводит боевую подготовку по обороне моста через Керченский пролив. Кроме того, в кремле решили ужесточить меры безопасности в оккупированном Крыму.
- Важно добавить, что 22 июля Украина, россия, ООН и Турция должны подписать так называемое "зерновое соглашение". Договор предусматривает безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю. На переговорах в Стамбуле Украине удалось добиться работы трех портов: "Одесса", "Южный", "Черноморск".
- Греция, которая является членом НАТО, заявила о готовности предоставить свои корабли для вывоза морским путем украинского зерна.
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