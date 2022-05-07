НАТО собирает начальников генштабов: пригласят и Резникова

Североатлантический альянс собирает начальников генштабов, которые будут обсуждать вопросы, имеющие стратегическое значение для Альянса. На одну из сессий будет приглашен Министр обороны Украины Алексей Резников.

Соответствующую информацию сообщили на сайте НАТО. Само заседание состоится 19 мая в Брюсселе.

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На заседание НАТО пригласят Резникова

Заседание Военного комитета руководителей оборонных подразделений НАТО позволит 30 начальникам обороны Альянса встретиться и обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение для Организации Североатлантического договора,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что на первой сессии к начальникам генштабов присоединится Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Они обсудят геостратегический контекст и подготовку к саммиту в Мадриде в июне.

"Второе заседание будет посвящено войне России против Украины. К дискуссии присоединятся начальники обороны стран-партнеров НАТО – Финляндии, Швеции и Украины", – сообщили в НАТО.

ВСУ переходят на оружие НАТО

В конце апреля глава МИД Украины Алексей Кулеба заявил, что вооруженные силы Украины переходят на оружие НАТО.

Комментируя этот факт, Алексей Резников напомнил, что долгое время они убеждали партнеров, что для поддержки нужно предоставлять Украине оружие западного производства, соответствующее стандартам НАТО.

Не скрою – еще 3 месяца назад эта задача считалась почти невозможной. Но благодаря мужеству и профессионализму украинских воинов, стойкости украинского народа все изменилось,

– заявлял тогда Резников.

Тогда министр обороны также сказал, что была проделана огромная совместная работа, которая обеспечит Украине стратегические преимущества.

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