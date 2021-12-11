В НАТО согласились, что агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия для России
Источник:Укринформ
В НАТО заявили, что ни США, ни Европа не могут самостоятельно противостоять угрозам России и Китая. Из-за этого Альянс стремится укрепить трансатлантические связи.
Генсек НАТО и новый канцлер Германии обсудили российские войска у границы Украины
Государства НАТО хотят увеличивать свои связи во время глобальной конкуренции. Об этом после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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Политик подчеркнул, что Россия и Китай подрывают мировой порядок, угрожают соседям и расширяют свои ядерные способности. Противостоять этим вызовам можно лишь оставаясь вместе в Альянсе.
Столтенберг и Шольц обсудили скопление российских войск на оккупированных территориях Украины и вблизи границы. Они подчеркнули, что это создает угрозы для безопасности всей Европы.
Мы призвали Россию вернуться к дипломатии и провести деэскалацию, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Союзники в НАТО согласились, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь высокую цену и серьезные политические и экономические последствия для России,
– подчеркнул генсек Альянса.
Украина и НАТО: последние новости
- На встрече с Джо Байденом Владимир Путин требовал предоставить гарантии не вступления Украины в НАТО. Однако американский президент резко ответил российскому коллеге, что никто не имеет права диктовать решение Альянса.
- После этого министерство иностранных дел России опубликовало заявление, в котором требует все-таки предоставить эти гарантии. Кроме того, Кремль хочет, чтобы НАТО отказалось от решения Бухарестского саммита за 2008 год, то есть обещания взять Украину в Альянс.
- В случае невыполнения таких требований Москва пригрозила "угрозой масштабного конфликта в Европе".
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Путин выиграет при любом решении НАТО. Ведь тот сможет использовать отказ НАТО, как оправдание своей агрессии.
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