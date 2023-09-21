"Восток вступает в НАТО": Столтенберг прокомментировал возможность расширения Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возможность расширения Альянса на восток. По его словам, инициативу проявляют именно страны, а не организация.

Об этом Столтенберг заявил на заседании Совета по международным отношениям в Нью-Йорке. Как известно, против расширения НАТО активно выступают Россия и Китай.

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"Не НАТО агрессивно расширяется на восток, это Восток вступает в НАТО", – убежден генсек Альянса.

Он также подчеркнул, что НАТО остается региональным альянсом между Америкой и Европой и расширяться на Азию не намерен.

Что Столтенберг сказал об Украине

Прошлой весной в НАТО вступила новая страна – Финляндия. На пути к членству также Швеция.

Генсек НАТО отметил успехи украинских военных в освобождении оккупированных территорий и отметил важность дальнейшей поддержки нашей страны. По его словам, достижения ВСУ свидетельствуют о том, что помощь Запада доходит туда, куда нужно.

Столтенберг также добавил, что победа Украины – в интересах США, ведь тогда на их стороне окажется вторая самая большая армия Европы, закаленная в боях.

Что известно о вступлении Украины в Альянс