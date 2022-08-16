Турция хочет от США новые истребители F-16: к чему готовится НАТО

НАТО намерено усилить свое военное присутствие на восточном фланге. Тем временем Турция стремится договориться с США о поставках истребителей F-16.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, НАТО возвращается к тому, ради чего было создано.

Кстати Зеленский поговорил с Макроном о ядерном терроризме россии.

НАТО готовится к любому развитию событий

Краев отметил, что НАТО осуществляет пошаговую реализацию стратегии, принятой в Мадриде. Ею предусмотрено, что так называемые группы быстрого реагирования, которые находятся на восточном фланге и сейчас насчитывают 30 тысяч человек, должны быть увеличены до 300 тысяч человек.

Соответственно это не просто увеличение количества. Это ужесточение их потенциала и военно-воздушными силами, и военно-морскими силами, и наземной техникой. Так или иначе – это создание новой группировки,

– подчеркнул эксперт.

По его словам, НАТО возвращается к тому, ради чего было создано, а именно – как оборонительный альянс безопасности, который в Европе должен был готовиться к потенциальной третьей мировой войне. Фактически сейчас оно это и делает.

Эксперт отметил, что в НАТО понимают, что россия опасна. Это нарушитель международного права, государство-террорист, которое устраивает геноцид. Поэтому Североатлантический альянс готовится к любому развитию событий.

Зачем НАТО усилит свой восточный фланг: смотрите видео

Позиция НАТО по отношению к Украине

Краев считает, что Украина станет членом НАТО и, соответственно, частью этого восточного вала, как только отбросит россиян.

Просто логика НАТО, если смотреть на заявления Байдена, Джонсона и многих других лидеров, в том, чтобы защитить себя, но при этом не вступить в полномасштабную войну в Украине как сторона конфликта,

– заметил он.

Сейчас, добавил эксперт, Украина не вписывается в эту схему. Но все, что сделал для нас Запад и НАТО, свидетельствует о том, что в дальнейшем Украина сможет стать полноправным членом Североатлантического альянса.

Больше о НАТО: последние новости

Широкомасштабная война, которую россия начала против Украины в феврале 2022 года, безвозвратно изменила политическую психологию всего Североатлантического альянса. На саммите в Мадриде лидеры НАТО официально признали россию самой серьезной и непосредственной угрозой.

Президент США Джо Байден вечером 9 августа подписал документы об утверждении протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

Финляндия и Швеция все ближе приближаются к вступлению в НАТО. Президент Франции Эммануэль Макрон также подписал ратификационные протоколы о присоединении обеих стран к Альянсу.

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