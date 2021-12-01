В НАТО заявили, что вопросы о членстве Украины будут решаться без России
Источник:Интерфакс – Украина
Россия не повлияет на вопросы членства Украины в Североатлантическом альянсе. У Москвы нет права вето, поэтому ее мнение не будут учитывать.
Решение о членстве Украины в НАТО будут принимать 30 союзников. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Кстати В НАТО будут способствовать военным возможностям Украины
Россия не влияет
Генсек подчеркнул, что мнение России не будет учитываться, поскольку у нее нет права восстанавливать принцип сфер влияния и поэтому влиять на соседние страны.
Столтенберг добавил, что вопрос о членстве Украины в НАТО станет актуальным, когда эта страна будет готова и будет соответствовать стандартам. Теперь НАТО стремится помогать Киеву в проведении необходимых реформ.
К слову, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба тоже убежден, что Россия не может помешать Украине сблизиться с НАТО, потому что не имеет права голоса в этом вопросе.
Любое российское предложение обсудить с НАТО или США, или другими странами любые так называемые гарантии того, что альянс не расширится на восток, нелегитимны,
– подчеркнул Кулеба.
Что в России говорят о вступлении Украины в НАТО
- Министр обороны США Ллойд Остин побывал с визитом в Киеве и заявил о поддержке стремлений Украины вступить в НАТО.
- В России от таких заявлений "подгорело". Москва начала говорить в характерном тоне об "опасности" и "ракетах под носом".
- Представитель МИД России Мария Захарова утверждала, что вступление в НАТО якобы приведет к эскалации конфликта на Донбассе, а спикер Путина Песков назвал вступление Украины в НАТО "худшим сценарием".