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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

НАТО предлагает помощь в расследовании отравления Скрипаля

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Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг / Фото из свободных источников

Североатлантический альянс (НАТО) предложил Великобритании помощь в расследовании отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает DW.

С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

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Генсек НАТО призвал Россию ответить на вопрос британской стороны об отравлении бывшего агента и предоставить всю информацию о группе веществ "Новичок" экспертам Организации по запрещению химического оружия.

Кроме того, Столтенберг отметил, что у альянса "нет сомнений в том, что Чехия непричастна к происхождению нервно-паралитического вещества "Новичок".

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В связи с этим официальный Лондон высылает из страны российских дипломатов и приостанавливает дипломатические контакты на высоком уровне с РФ. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что приказ отравить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля отдал Путин.

Теги: Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Йенс Столтенберг НАТО
Источник: 24 Канал
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