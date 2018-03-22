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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

НАТО пропонує допомогу в розслідуванні отруєння Скрипаля

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Єнс Столтенберг
Єнс Столтенберг / Фото з вільних джерел

Північноатлантичний альянс (НАТО) запропонував Великій Британії допомогу в розслідуванні отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля.

Про це повідомляє DW.

З такою заявою виступив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабишем.

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Генсек НАТО закликав Росію відповісти на питання британської сторони щодо отруєння колишнього агента і надати всю інформацію про групу речовин "Новачок" експертам Організації по забороні хімічної зброї.

Крім того, Столтенберг зазначив, що в альянсу "немає сумнівів в тому, що Чехія непричетна до походження нервово-паралітичної речовини "Новачок".

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. У зв'язку з цим офіційний Лондон висилає з країни російських дипломатів та призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні із РФ. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон вважає, що наказ отруїти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля віддав Путін.

Теги: Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля НАТО Єнс Столтенберг
Джерело: 24 Канал
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