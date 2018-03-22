НАТО пропонує допомогу в розслідуванні отруєння Скрипаля

Північноатлантичний альянс (НАТО) запропонував Великій Британії допомогу в розслідуванні отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля.

Про це повідомляє DW.

З такою заявою виступив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабишем.

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Генсек НАТО закликав Росію відповісти на питання британської сторони щодо отруєння колишнього агента і надати всю інформацію про групу речовин "Новачок" експертам Організації по забороні хімічної зброї.

Крім того, Столтенберг зазначив, що в альянсу "немає сумнівів в тому, що Чехія непричетна до походження нервово-паралітичної речовини "Новачок".

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. У зв'язку з цим офіційний Лондон висилає з країни російських дипломатів та призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні із РФ. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон вважає, що наказ отруїти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля віддав Путін.