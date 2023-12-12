Очередная операция ФСБ: политтехнолог предположил, куда исчез Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный исчез из колонии, где отбывал наказание. В Белом доме заявили, что обеспокоены этими сообщениями. Однако его исчезновение может быть связано с президентскими выборами в России, которые должны пройти в марте 2024 года.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что российская оппозиция, которая бьет тревогу из-за того, что Алексея Навального не могут найти в российских тюрьмах, не в состоянии ничего сделать для него. Подавляющее большинство оппозиционеров находится за границей России, скрываясь от путинского режима.

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Не могут ничего изменить

Если российские власти решат ликвидировать Навального, тогда Кремль, по мнению политтехнолога, получит нечто вроде "списка Магнитского" – введут санкции в отношении всех причастных к этому. Но их это не беспокоит.

"Список Магнитского" Он состоит из лиц, ответственных за заключение в тюрьму и смерть аудитора Сергея Магнитского, который вместе с коллегами раскрыл коррупционные схемы российских властей. В списке также есть те, кто участвовал в хищении государственных средств, их и разоблачил Магнитский.

Это классические игры ФСБ, очередные операции: скрыть Навального, а затем показать, когда все начнут возмущаться,

– отметил Борис Тизенгаузен.

Российская оппозиция или те, кто себя так называет, не способны изменить ничего в России. Когда они называют себя "оппозицией", по мнению политтехнолога, они определенным образом даже подыгрывают Путину, демонизируя его и рассказывая, что он есть зло, которое невозможно преодолеть. Поэтому все они скрылись за границей, и из Лондона шлют "приветы".

Что известно об исчезновении Навального из российской колонии