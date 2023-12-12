Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що російська опозиція, яка б'є на сполох через те, що Олексія Навального не можуть знайти в російських в'язницях, не в змозі нічого зробити для нього. Переважна більшість опозиціонерів перебуває закордоном Росії, ховаючись від путінського режиму.

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Не спроможні нічого змінити

Якщо російська влада вирішить ліквідувати Навального, тоді Кремль, на думку політтехнолога, отримає щось на кшталт "списку Магнітського" – запровадять санкції щодо усіх причетних цього. Але їх це не буде турбувати.

"Список Магнітського" Він складається з осіб, які відповідальні за ув'язнення та смерть аудитора Сергія Магнітського, який разом з колегами розкрив корупційні схеми російської влади. У списку також є ті, хто брав участь у розкраданні державних коштів, яких викрив Магнітський.

Це класичні ігри ФСБ, чергові операції: сховати Навального, а потім показати, коли всі почнуть обурюватись,

– зазначив Борис Тизенгаузен.

Російська опозиція чи ті, хто себе так називає, не спроможні змінити абсолютно нічого в Росії. Коли вони називають себе "опозицією, на думку політтехнолога, вони певним чином навіть підігрують Путіну, демонізуючи його та розповідаючи, що він є таким злом, яке неможливо подолати. Тому всі вони втекли за кордон, і з Лондону надсилають "привіти".

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