Чтить память – тоже преступление: в России задержали более 300 россиян, несших цветы Навальному

В России второй день пытаются почтить память Алексея Навального, который умер в колонии. Однако Кремлю не понравилось такое решение общества, поэтому всех, кто пытался возложить цветы, задерживали.

По данным российских оппозиционных СМИ, в разных городах России уже задержали по меньшей мере 340 россиян, которые хотели почтить память Алексея Навального. Более того, некоторых из них уже даже лишили свободы на 15 суток, передает 24 Канал.

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В России задержали сотни людей

В более 30 городах России люди вышли с цветами, чтобы почтить Алексея Навального, который умер в колонии. Россияне также подготовили плакаты и фото с различными цитатами политика.

Однако, это не очень понравилось Кремлю, поэтому полиция начала выбрасывать все цветы, фотографии и плакаты, которые люди несли к памятникам и импровизированным мемориалам. Когда россияне начали возмущаться, то силовики начали избивать и задерживать протестующих.

По состоянию на сейчас известно о задержании не менее 340 россиян, из которых более 270 – задержали сегодня, 17 февраля. Больше всего россиян задержали в Санкт-Петербурге – около 130 человек. Как пишут оппозиционные росСМИ, в некоторые участки даже не хотели пускать адвокатов. Задержанных бьют палками, бьют электрошокерами, хотя задержанные не очень и сопротивлялись. В основном задержанных россиян обвиняют в "неповиновении законным требованиям сотрудников полиции". Кроме того, на некоторых, наиболее активных протестующих, составляют протоколы за "дискредитацию вооруженных сил России".

Также известно, что в российских судах уже начали выносить приговоры россиянам в "административных нарушениях". Уже десятки людей, которые хотели почтить память Навального, будут отбывать наказание в СИЗО в течение 15 суток.

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