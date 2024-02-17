Скорби нет места: в Москве жестко задерживают тех, кто пришел почтить память Навального

По всей России в разных городах люди чтят память "оппозиционного политика" Алексея Навального. Однако в Кремле против такого, поэтому всех, кто приносит цветы к мемориалам в знак почтения, сразу задерживают.

Кадры с задержанием сотен людей распространяются в российских телеграм-каналах. По последним данным, в разных городах России уже задержали более 200 человек, информирует 24 Канал.

Смотрите также "Путин – х**ло", а "Кремль – сжечь": что скандируют россияне на митингах за рубежом

В России задерживают всех, кто чтит память Навального

У "Стены скорби" в Москве сотни россиян хотели почтить память Алексея Навального, однако в Кремле против любого выражения собственного мнения, поэтому всех людей начали задерживать. Россияне начали скандировать: "Позор", однако это только больше разозлило "правоохранителей". Они начали жестко задерживать людей на площади.

Россияне скандируют "Позор" из-за того, что им не позволяют почтить память Навального: смотрите видео

В Москве задерживают людей: смотрите видео

На опубликованных в сети кадрах видно, как полицейские хватают мужчин и женщин и силой тянут их к своим автомобилям. Кроме того, они также избивают задержанных.

На видео также слышно, как один из полицейских громко заявил: "Всех, кто скандирует, задерживаем". После "правоохранители" начали выдергивать людей из толпы и задерживать их. Один из мужчин, который пришел почтить память Навального, развернул плакат с надписью: "Все, что нужно для праздника зла, - это бездействие добрых людей". К слову, эту фразу Навальный озвучил в одном из интервью, отвечая на вопрос, какое послание он передал бы россиянам в случае смерти. Мужчину, который развернул такой плакат, также жестоко задержали и избили.

Массово задерживают людей в Москве: смотрите видео

Люди в память о Навальном возлагают цветы к стихийным мемориалам или памятникам жертв политических репрессий. Однако полиция разрушает мемориалы, выбрасывает цветы и задерживает людей. По последним данным, в России уже задержали по меньшей мере 231 человека.

Российские полицейские задерживают и женщин, и мужчин: смотрите видео

Навальный умер в тюрьме: что известно