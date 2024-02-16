Цинизм зашкаливает: в Кремле обвинили США и ЕС в смерти Навального

Российские власти впервые публично прокомментировали смерть Навального. Спикер российской Госдумы цинично заявил, что смерть политика была выгодна Брюсселю и Вашингтону и даже придумал конкретных "виновных".

Спикер Госдумы России Володин возмутился в социальных сетях, что в совершении преступления “политики и главы недружественных государств” обвиняют Россию. По его словам, причину смерти Навального установят судмедэксперты и следствие.

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Кто убил Навального

Володин заявил, что фамилии убийц якобы "хорошо известны" и выдал очередную порцию парадоксального бреда.

Все они, фамилии их хорошо известны: от генсека НАТО и руководства США до Шольца, Сунака и Зеленского,

– сделал абсурдное заявление он.

Также Володин нафантазировал, что Навальный умер из-за более 19 тысяч санкций от Запада. Еще одной "причиной" якобы являются те, кто поддерживает Украину в войне и хочет разорвать в клочья Россию и ее экономику.

Именно им, которые принимали огромное количество провальных решений и цеплялись за свои должности, выгодна его смерть,

– утверждает Володин.

Что известно о смерти Навального