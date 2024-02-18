Юлия Навальная может продолжить дело мужа: почему это может быть выгодно Западу

Гибель Алексея Навального 16 февраля вызвала бурную реакцию на Западе. Не исключено, что она окажет большое влияние на отношение к России в мире.

Кроме того, на Западе могут быть заинтересованы в том, чтобы политику своего мужа продолжила политику своего мужа Юлия Навальная. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин.

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Может ли Юлия Навальная продолжить дело мужа

На Мюнхенской конференции 16 февраля выступила жена Алексея Навального – Юлия. Ее выступление перед мировыми лидерами широко освещалось в западной прессе.

Юлия Навальная может сыграть очень важную роль. У нее сейчас есть невероятная возможность взять этот венец "мученика" Алексея Навального. Это хоть какой-то человек, которого американец может противопоставить Путину. Если Западу потребуется, чтобы кто-то от российского сообщества что-то сказал, то есть Юлия Навальная,

– высказал предположение Юрий Рашкин.

Заметим, что существуют предположения, что Юлию Навальную могли бы по принципу белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской сделать президентом. Однако это, конечно, только гипотезы, в которые пока сложно поверить.

Влияние гибели Навального на США

Кроме того, смерть так называемого российского оппозиционера Алексея Навального может серьезно повлиять на предвыборную кампанию Дональда Трампа. Запад довольно жестко отреагировал на новость о смерти "главного конкурента Путина". Поэтому, вероятно, для команды Трампа это станет серьезной преградой в попытках убедить американское общество в мягкой позиции по отношению к Кремлю.

Так, в издании Politico пишут, что Запад должен стать жестче к Путину в связи со смертью Навального. Более того, мировым лидерам необходимо объявить заранее известные результаты выборов в России нелегитимными.

Большинство демократов все знают, понимают, что Путин – убийца. Для части Республиканской партии, особенно те, кто поддерживают Никки Хейли, такая статья (Politico – 24 Канал) это, возможно, напоминание, мол, мы же были против России,

– отметил Рашкин.

В то же время республиканцы боятся признать то, что своими действиями буквально помогают Владимиру Путину.

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