Наверняка он напишет заявление, – Гетманцев об отставке министра экологии Абрамовского

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский намерен написать заявление об отставке. Соответствующий вопрос обсуждали на заседании фракции "Слуга народа" 18 октября.

Детали рассказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на брифинге.

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Гетманцев сказал, что не знает, почему Абрамовский решил уйти в отставку. Более того, самого заявления на увольнение ни нардепы, ни руководство Верховной Рады еще не видели.

Этот вопрос обсуждался только на фракции, как информация о том, что такое заявление может появиться. Понимая, что ее объявил председатель фракции, мы ему доверяем, то есть эта информация имеет самый высокий уровень правдивости, но самого заявления еще нет,

– сказал Гетманцев.

Брифинг Даниила Гетманцева: смотрите видео

Ранее СМИ писали, что в Кабмине возможны кадровые перестановки. Утверждали, что под угрозой увольнения находятся 4 – 5 министров. В частности, и Абрамовский.

А 4 октября в СМИ появилась информация, что Абрамовский якобы написал заявление об отставке. Однако сам чиновник опроверг это.