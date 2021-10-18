Наверняка он напишет заявление, – Гетманцев об отставке министра экологии Абрамовского
Источник:"Слуга народа"
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский намерен написать заявление об отставке. Соответствующий вопрос обсуждали на заседании фракции "Слуга народа" 18 октября.
Детали рассказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на брифинге.
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Гетманцев сказал, что не знает, почему Абрамовский решил уйти в отставку. Более того, самого заявления на увольнение ни нардепы, ни руководство Верховной Рады еще не видели.
Этот вопрос обсуждался только на фракции, как информация о том, что такое заявление может появиться. Понимая, что ее объявил председатель фракции, мы ему доверяем, то есть эта информация имеет самый высокий уровень правдивости, но самого заявления еще нет,
– сказал Гетманцев.
Брифинг Даниила Гетманцева: смотрите видео
Ранее СМИ писали, что в Кабмине возможны кадровые перестановки. Утверждали, что под угрозой увольнения находятся 4 – 5 министров. В частности, и Абрамовский.
А 4 октября в СМИ появилась информация, что Абрамовский якобы написал заявление об отставке. Однако сам чиновник опроверг это.
Что известно о Романе Абрамовском?
Абрамовского назначили министром экологии 19 июня 2020 года. Тогда его кандидатуру поддержали 264 нардепа. В 2015 году он несколько месяцев был заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2019-м стал заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.