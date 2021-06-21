Непогода в Ялте: число пострадавших возросло, ищут пропавшую без вести

Из-за сильных ливней Ялта страдает от затопления. Некоторые дома непогода уничтожила полностью. Также выросло количество пострадавших людей.
Ранее сообщали о 43 раненых. Так называемая "глава оккупационной администрации" Ялты Янина Павленко в интервью российским СМИ сообщила, что количество жертв возросло.
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Почти 50 человек пострадали из-за непогоды в Ялте
49 обратились в больницу по состоянию на сегодняшний момент (говорится о 21 июня – 24 канал) с травмами, но все (травмы – 24 канал) в основном легкой степени тяжести,
– заявила Павленко.
Она также ранее рассказала, что мужчину, которого считали пропавшим без вести, нашли живым. Однако до сих пор пропавшей без вести считают женщину.
Кстати, перед тем оккупанты в Ялте сообщили о том, что погиб 26-летний мужчина – его унесло потоком воды.
Ситуация в Ялте
Более того, Павленко в фейсбуке заявила, что вода прекратила течь со скал и топить Кореиз. Работники продолжают откачивать воду от домов.
"Васильевка, улица Джафера Сейдамета. Еще одна проблемная точка. Подтоплено 10 домов, несколько из них полностью ушли под воду, засыпанные камнями и грязью. Вода прибывает, и это видно невооруженным глазом, путь стока частично перекрывают старые троллейбусы", – заявила так называемая "глава".
Большинство жителей эвакуировали, однако некоторые люди пытаются спасти дома.
Непогода в Ялте: коротко
- В Крыму из-за сильных дождей полуостров затопило водой. 18 июня оккупанты объявили в Ялте режим чрезвычайной ситуации. В город запретили въезд, а жителям нельзя было выходить на улицу.
- Оккупанты в Крыму заявили, что ситуация катастрофическая и поэтому они просят помощи у Путина.
- 21 июня сообщали о 43 пострадавших, хотя днем ранее цифра была вдвое меньше.
- Более того, непогода уничтожила некоторые дома. Из Ялты эвакуировали около 1 400 человек. Для остальных организовали доставку питьевой воды.
- Кроме того, сильно затопило Керчь. Там подтоплены более 240 домов.