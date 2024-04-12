В Оренбурге – массовая эвакуация под звуки сирены: вода добралась до многоэтажек
Чрезвычайная ситуация, связанная с паводком, в российском Оренбурге достигла своего пика. Под воду начали уходить многоэтажные дома.
Так, за последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 сантиметров. Сейчас он составляет 1143 сантиметров, что более чем на 2 метра больше критической границы.
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Жителей Оренбурга срочно эвакуируют
Мэр города Сергей Салмин призвал к эвакуации жителей ЖК Гранд-парк, поселков имени Куйбышева и Солнечного, 23-го и 24-го микрорайонов, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчинный городок.
Спасение людей происходит под звуки сирены. Городской голова в своем телеграм-канале объяснил, что это не учебная тревога, а массовая эвакуация из-за крайне опасной паводковой ситуации.
В Оренбурге гудит сирена: видео соцсети
Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте времени!,
– обратился Салмин к оренбуржцам.
Тем временем российское МЧС направляет жителям Оренбурга сообщения с предупреждением / Фото росСМИ
По состоянию на утро 12 апреля в Оренбурге подтоплено 4963 приусадебных участка и 2687 домовладений. Только за последние сутки затопило 995 участков и 361 дом.
Что происходит в Оренбурге, который постепенно поглощает вода: видео соцсети
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Как паводок уничтожает российский город: видео соцсети
Аномальное наводнение в России: что известно
- Все началось 5 апреля, когда на реке Урал в районе города Орск Оренбургской области прорвало дамбу. Вода начала постепенно затапливать домовладения. Под водой оказались тысячи частных домов.
- Жители Орска вышли на митинги. А директор компании, которая строила дамбу, обвинил в трагедии грызунов.
- Вскоре наводнение дошло до Оренбурга, именно здесь уровень воды достиг самой высокой отметки.
- Стоит отметить, что паводок случился не только в Оренбургской области. Река Том тоже вышла из берегов и затопила несколько населенных пунктов Томской и Кемеровской областей.