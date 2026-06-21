"Зеленский спас Туска": почему президент на самом деле отказался от ордена Белого орла

Конфликт между Украиной и Польшей набирает обороты. Лишение Владимира Зеленского ордена Белого Орла со стороны Кароля Навроцкого является отражением глубинных процессов, происходящих в политической жизни Польши.

Об этом "24 Каналу" рассказал политтехнолог Олег Постернак, отметив, что сегодняшнее недоразумение по поводу награды между Украиной и Россией является отражением внутриполитического дискурса в Польской Республике. Ведь в стране происходит очень серьезная трансформация партийно-политического поля.

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Что стало причиной конфликта между Украиной и Польшей?

Постернак объяснил, что у президента Кароля Навроцкого конфликт с премьером Дональдом Туском. Вся эта история была ему нужна для того, чтобы нанести удар по позициям партии "Гражданская коалиция", лидером которой является Туск.

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Польша, как отметил он, является парламентско-президентской республикой. И премьер-министр — более влиятельная фигура с точки зрения определения внутренней политики, чем президент. Это проявляется в так называемом праве контрасигнации. Это означает, что решения президента визируются премьер-министром.

Суть плана Навроцкого заключалась в следующем: он издает указ о лишении Зеленского ордена Белого Орла. И это становится проблемой для Туска, ведь половина сторонников партии Туска поддерживает это решение президента Польши, а другая половина

— нет, — отметил политтехнолог.

Поэтому, по его мнению, подписывая это решение, Туск наносил удар по той части польского электората, которая считала его либералом и адекватным политиком. А другая часть, если бы он не подписал, разочаровалась бы в нём. И тогда в перспективе начался бы отток избирателей

Но Зеленский спас Туска. Наш президент вместо того, чтобы ждать, пока этот указ будет контрасигнирован премьером Польши, сам быстро отправил эту награду в Польшу, избавив Туска от неудобного выбора и спасая его от попытки Навроцкого использовать это в качестве политической технологии,

– подчеркнул Олег Постернак.

Поэтому в данном случае Украина защитила украино-польские отношения, маневрируя между различными центрами власти и политико-партийным огнем, разгоревшимся из-за антиукраинской истерии. Потому что Навроцкий не делает ничего нового. Он опирается на те политические технологии, которые в свое время использовал экс-премьер Венгрии Виктор Орбан.

Добавим, что 19 июня Кароль Навроцкий заявил, что лишает Владимира Зеленского ордена Белого Орла, который является высшей наградой Польши. Президент Польши объяснил свои действия тем, что в Украине одному из спецподразделений в армии было присвоено почетное наименование "Герои УПА". Навроцкий подчеркнул, что это решение не направлено "против украинской нации и не означает изменения стратегического направления политики безопасности Польши".