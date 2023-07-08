Генерал навеки на концерте Кобзона: СМИ назвали безумные потери России за время контрнаступления

Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла на войне в Украине уже более 233 тысяч российских захватчиков. С началом контрнаступления ВСУ враг потерял даже чиновников российской армии.

Журналистам удалось установить количество потерянных высокопоставленных должностных лиц российской армии за время контрнаступления ВСУ. Хотя не секрет, что враг мог потерять гораздо больше.

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Сколько враг потерял за время контрнаступления ВСУ

На основе открытых источников удалось установить имена 27 423 российских военных, погибших на войне в Украине. Среди них по меньшей мере 240 человек, включая несколько высокопоставленных офицеров, которые погибли, пытаясь отразить контрнаступление Вооруженных Сил Украины,

– заявило издание.

По их данным, Россия потеряла в Украине по меньшей мере 240 человек с начала контрнаступления ВСУ. Так, с 4 июня 2023 года навсегда смешались с украинской землей по меньшей мере:

один российский генерал;

два полковника;

три подполковника российских вооруженных сил;

12 офицеров.

СМИ пишут, что с начала контрнаступления ВСУ они зафиксировали существенный рост потерь среди российских офицеров – особенно старшего звена. Хотя в последний раз такие существенные потери старшие офицеры российской армии испытывали только в первые месяцы вторжения в Украину.

Новый скачок потерь среди командиров указывает на то, что российские вооруженные силы так и не решили ряд своих системных проблем, поэтому решение ответственных задач (например, таких, как удержание позиций на критически важных участках фронта) требует "ручного управления" и личного присутствия старших офицеров на линии фронта или около нее,

– отметило издание.

Также ВВС совместно с изданием "Медиазона", признанным в России "иноагентом", установило, что с 4 июня по 7 июля на войне в Украине погибли по меньшей мере 553 человека. Однако у 313 погибших россиян, чью смерть подтвердили в последний месяц, не указана дата гибели.

Последние новости о потерях россиян на войне в Украине

Россия с 24 февраля 2022 года потеряла на войне в Украине 233 440 своих бойцов. Только за последние сутки – 630 оккупантов.

Безумные потери врага и в технике. Так, ВСУ затрофеили или превратили в металлолом более 4 тысяч танков, 410 ПВО, 315 самолетов, 309 вертолетов и много другой техники.

Владимир Зеленский рассказал, что Вооруженные Силы Украины уже уничтожили в боях всю наиболее боеспособную часть российской армии. Теперь Путин вынужден унижаться перед такими режимами, как в Иране, чтобы получить оружие. Также Россия, которая претендовала быть второй в мире, ищет помощи у изгнанников.



Потери врага 8 июля / Инфографика Генштаба

