"Есть моя собака!": на могилу защитника "Азовстали" Назария Гринцевича вернули украденную игрушку

Ранее мама самого молодого защитника "Азовстали" Назария Гринцевича сообщила, что неизвестные украли с могилы ее сына в Виннице детскую игрушку. Через день после огласки стало известно, что украденную вещь, которая напоминает матери о Назарии, вернули.

О возмутительной краже на кладбище сообщила мама погибшего 21-летнего защитника Марьяна Колос. Назарий был самым молодым защитником "Азовстали". В 2022 году его освободили из российского плена, а в начале мая он погиб в бою за Украину.

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Игрушечную собаку вернули

Сегодня, 7 июня, мама "Гринки" сообщила, что на его могилу вернули игрушечную собаку.

Об этом Марьяна Колос написала у себя в инстаграме.

Я счастлива! Я вымолила, выкричала! Есть моя собака! Ешьте, пейте, я все разрешаю! Не трогайте святого!

– написала мама павшего воина.

Напомним, что накануне женщина умоляла в инстаграме вернуть украденную вещь. Эта игрушка была ценной для Назария и его мамы.

"Я ее купила ему на первую зарплату, когда Назар был маленьким, еще 1,6 годика. Я вынуждена была идти на работу, заработала зарплату в 700 гривен и купила собаку ему за 500 гривен. Все были шокированы, я работала с утра до рассвета, чтобы прокормить ребенка", – делилась воспоминаниями Марьяна Колос на своей странице.

Добавим, что после этого возмутительного случая мама Назария Гринцевича обратилась к городскому голове Винницы Сергею Моргунову и председателю Винницкой ОГА Сергею Борзову с требованием упорядочить Аллею Славы в Виннице и установить там камеры видеонаблюдения, что избежать подобного в будущем.

Кто такой Назарий Гринцевич