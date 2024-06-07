"Есть моя собака!": на могилу защитника "Азовстали" Назария Гринцевича вернули украденную игрушку
Источник:Марьяна Колос
Ранее мама самого молодого защитника "Азовстали" Назария Гринцевича сообщила, что неизвестные украли с могилы ее сына в Виннице детскую игрушку. Через день после огласки стало известно, что украденную вещь, которая напоминает матери о Назарии, вернули.
О возмутительной краже на кладбище сообщила мама погибшего 21-летнего защитника Марьяна Колос. Назарий был самым молодым защитником "Азовстали". В 2022 году его освободили из российского плена, а в начале мая он погиб в бою за Украину.
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Игрушечную собаку вернули
Сегодня, 7 июня, мама "Гринки" сообщила, что на его могилу вернули игрушечную собаку.
Об этом Марьяна Колос написала у себя в инстаграме.
Я счастлива! Я вымолила, выкричала! Есть моя собака! Ешьте, пейте, я все разрешаю! Не трогайте святого!
– написала мама павшего воина.
Напомним, что накануне женщина умоляла в инстаграме вернуть украденную вещь. Эта игрушка была ценной для Назария и его мамы.
"Я ее купила ему на первую зарплату, когда Назар был маленьким, еще 1,6 годика. Я вынуждена была идти на работу, заработала зарплату в 700 гривен и купила собаку ему за 500 гривен. Все были шокированы, я работала с утра до рассвета, чтобы прокормить ребенка", – делилась воспоминаниями Марьяна Колос на своей странице.
Добавим, что после этого возмутительного случая мама Назария Гринцевича обратилась к городскому голове Винницы Сергею Моргунову и председателю Винницкой ОГА Сергею Борзову с требованием упорядочить Аллею Славы в Виннице и установить там камеры видеонаблюдения, что избежать подобного в будущем.
Кто такой Назарий Гринцевич
- Назарий "Гринка" Гринцевич – один из самых молодых военных, которые обороняли "Азовсталь". К военному делу парень приобщился еще до совершеннолетия. Тогда он тайно записался на курс молодого бойца в "Азове", а после его окончания остался в составе подразделения.
- В феврале 2022 года "Гринка" вместе с собратьями как раз дислоцировался в Мариуполе. Пока Россия беспощадно обстреливала "Азовсталь", они держали оборону крепости. Когда он вместе с тысячами других защитников через три месяца вышел из разбомбленного завода и сдался в плен, Назарию было всего 19 лет. В этом же году, 21 сентября, его удалось вернуть домой. Тогда вместе с ним обменяли более 200 украинцев.
- После освобождения и реабилитации парень и его товарищи основали подразделение "Контакт 12". Там он был командиром взвода оптических наблюдателей. К сожалению, Назарий Гринцевич погиб 7 мая 2024 года – всего через два месяца после своего дня рождения, – в стрелковом бою вблизи Кременной. На тот момент защитнику был уже 21 год. А чтобы верного сына своего народа провести в последний путь Героя, сотни украинцев выстроились в живой коридор с украинскими флагами и факелами.