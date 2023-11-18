Обнаружили не только оружие террористов: бойцы ЦАХАЛ нашли новые туннели ХАМАС

В Секторе Газа продолжается наземная операция израильских военных. Под больницей "Аль-Шифа" бойцы обнаружили новые туннели ХАМАС.

Главный редактор портала "Детали" Эмиль Шлеймович рассказал 24 Каналу, что в обнаруженных туннелях нашли убитую женщину. По его словам, это была одна из наблюдательниц пограничных войск.

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"Нашли тело одной из наших похищенных девушек, которая была убита уже находясь в заложниках. Ее доставили обратно, в Израиль", – отметил Шлеймович.

В туннелях ХАМАС обнаружили убитую израильскую заложницу: смотрите видео 24 Канала

Девушка следила за экранами, которые транслировали, что происходит на другой стороне границы. Террористы отключили систему и совершили нападение на эти наблюдательные пункты, в результате чего многие израильские военные погибли, другие – оказались в плену.

На своем телеграм-канале журналист уточнил, что ее звали Ноа Марциано. 19-летнюю девушку признали "павшим солдатом ЦАХАЛ, похищенным террористической организацией".

Что еще нашли в туннелях ХАМАС

Кроме того, в больнице "Аль-Шифа" израильские военные обнаружили оружие, которое боевики спрятали, в частности, за аппаратами МРТ и другим медицинским оборудованием.

Также появилась информация о вывозе ЦАХАЛ тел из морга. Возможно, это действительно так – чтобы проверить, нет ли среди них израильских заложников.

Тем временем бойцы продолжают свои действия в Секторе Газа.

"В западной части Газы постоянно находят новые туннели во время захвата каких-то форпостов, штабов, баз батальонов. <...> Армия продолжает брать под контроль тот или иной квартал, тот или иной участок, зачищать их", – подытожил Шлеймович.

Ситуация в Секторе Газа: последние новости

Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что наземная операция в Секторе Газа переходит к следующему этапу. Бойцы ЦАХАЛ захватили западную часть Газы и зачистили ее от боевиков ХАМАС.

Впоследствии глава Совета национальной безопасности Цахи Ханегби заявил, что израильские военные достигли всех поставленных целей наземной операции. Он отметил, что "это только начало".

Ранее Армия обороны Израиля демонтировала здание парламента ХАМАС. Перед уничтожением военные сфотографировались в этом здании.

Израильские военные начали операцию в больнице "Аль-Шифа" утром 15 ноября, перед чем открыли коридор для гражданских. В подвалах заведения располагался самый большой командный пункт ХАМАС.