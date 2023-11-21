Бои идут возле Индонезийской больницы: в Газе ЦАХАЛ ликвидировали 3 полевых командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля проводит наземную операцию в секторе Газа. Боевики ХАМАС прячутся в подземных туннелях, которые очень сложно обнаружить, но ЦАХАЛ преуспевает.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор израильского портала "Детали" Эмиль Шлеймович. Он отметил, что неглубокий фронт позволяет армии обороны Израиля обновлять войска. Благодаря легкой логистике подразделение, уставшее от боев, быстро меняют на другое.

Читайте также Недопустимо, – израильский военный обозреватель ответил на возможность перемирия с ХАМАС

Сектор Газа разделен на четыре части

В течение двух-трех дней идут бои на подступах к Индонезийской больнице в Секторе Газа. Из нее также есть входы в туннели. Террористы используют все такие объекты как входы.

Появилось сообщение, что был нанесен удар по одному из корпусов этой больницы, вероятно, танками или воздуху. Такую информацию распространяют с палестинской стороны турецкие и российские источники.

Мы пока не видим подтверждения со стороны израильских источников, что был такой удар, но бои там идут,

– отметил Шлеймович.

Стратегия Армии обороны Израиля по уничтожению ХАМАС достаточно медленная. Сектор Газа в рамках этой стратегии разделен на четыре большие части: Север, Центр, Центр-Юг и Юг. Каждую часть ЦАХАЛ планирует брать и постепенно зачищать. К тому же, в каждой из этих частей Армия обороны Израиля сначала устанавливает полный контроль над открытым пространством.

В то же время города, расположенные рядом, берут в кольцо, а затем начинается продвижение внутри городов и зачистки. Скорость продвижения около 1 километра в день. По оценкам Армии обороны Израиля, это займет примерно 2 месяца, если события будут разворачиваться согласно плану,

– отметил главный редактор израильского портала "Детали".

Впрочем, есть один нюанс – северная часть охватывает город Газа, являющийся стратегическим центром ХАМАС. Пока существует предположение, что главарь ХАМАС в Газе ведет затяжные переговоры по освобождению части заложников в обмен на трехдневное перемирие, чтобы оттянуть время и найти возможность побега на Синайский полуостров.

Какая стратегия наземного наступления Армии обороны Израиля: смотрите видео

Палестина не может противодействовать террору на собственных территориях

За минувшие сутки в Газе было ликвидировано три полевых командира, а также определенное количество рядовых боевиков. Параллельно продолжается большая зачистка на территории округа Иудея и Самария. Там количество задержанных достигло 1850 человек. Как отметил Шлеймович, такую массовую зачистку не проводили со времен второй Интифады.

Интифада (от арабского "восстания") – арабское боевое движение, направленное на захват территории Палестины.

Тот факт, что палестинская администрация не может противодействовать террору даже на собственных территориях, в частности на северной Самарии, является одним из аргументов для израильских властей не передавать в будущем контроль над Газой и палестинской автономией президенту Махмуду Аббасу.

"В Израиле прошли обильные дожди. Согласно оценкам специалистов, это дает тактическое преимущество ЦАХАЛ. Мы видим снижение ракетных обстрелов", – добавил главный редактор израильского портала "Детали".

Война между ХАМАС и Израилем: последние новости