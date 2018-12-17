Наземная агрессия против Украины обернется для России катастрофой, – Аваков

Во время посещения 17 декабря Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в случае наземной агрессии Российской Федерации против Украины военное положение будет продолжено.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

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Мы находимся в ситуации военного положения, в ожидании, будут ли продолжаться агрессивные действия со стороны России. Для нас очень важно быть готовыми к любым агрессивным действиям со стороны противника. Если враг предпримет наземную агрессию в отношении Украины, военное положение будет продолжено, мы будем мобилизовать все силы,

– заявил Арсен Аваков.

Министр также подчеркнул, что такой вызов для Украины будет очень сложным, однако "для путинской России это будет катастрофа".

"Мы готовы к таким вызовам в полном объеме", – сказал Арсен Аваков.

В то же время министр выразил надежду, что наземной агрессии против Украины со стороны России не произойдет.

Он также отметил, что последние пять лет и пограничники, и Нацгвардия, и полиция, и ГСЧС, находятся в напряжении, но в первую очередь в напряжении пограничники.

Поскольку ситуация не стандартная, Украина должна развивать пограничные подразделения, которые находятся по сути внутри страны рядом с оккупированными территориями.

"Функция пропуска граждан через линию разграничения не проста, здесь много и оперативной работы и дополнительных функций. И МВД должно обеспечивать компетентную работу каждого ведомства", – отметил глава МВД.

Почему Украина ввела военное положение?Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Причиной стало то, что 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных.



Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



Кроме введения военного положения, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.