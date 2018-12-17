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      Наземная агрессия против Украины обернется для России катастрофой, – Аваков

      208 Читати новину українською
      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / МВД

      Во время посещения 17 декабря Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в случае наземной агрессии Российской Федерации против Украины военное положение будет продолжено.

      Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

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      Мы находимся в ситуации военного положения, в ожидании, будут ли продолжаться агрессивные действия со стороны России. Для нас очень важно быть готовыми к любым агрессивным действиям со стороны противника. Если враг предпримет наземную агрессию в отношении Украины, военное положение будет продолжено, мы будем мобилизовать все силы,
      – заявил Арсен Аваков.

      Министр также подчеркнул, что такой вызов для Украины будет очень сложным, однако "для путинской России это будет катастрофа".

      "Мы готовы к таким вызовам в полном объеме", – сказал Арсен Аваков.

      В то же время министр выразил надежду, что наземной агрессии против Украины со стороны России не произойдет.

      Он также отметил, что последние пять лет и пограничники, и Нацгвардия, и полиция, и ГСЧС, находятся в напряжении, но в первую очередь в напряжении пограничники.

      Поскольку ситуация не стандартная, Украина должна развивать пограничные подразделения, которые находятся по сути внутри страны рядом с оккупированными территориями.

      "Функция пропуска граждан через линию разграничения не проста, здесь много и оперативной работы и дополнительных функций. И МВД должно обеспечивать компетентную работу каждого ведомства", – отметил глава МВД.

      воєнний стан

      Почему Украина ввела военное положение?Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Причиной стало то, что 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных.

      Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      Кроме введения военного положения, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Теги: Новости Украины Новости политики Военное положение в Украине Министерство внутренних дел Арсен Аваков
      Источник: 24 Канал
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