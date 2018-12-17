Наземна агресія проти України обернеться для Росії катастрофою, – Аваков
Під час відвідин 17 грудня Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що у випадку наземної агресії Російської Федерації проти України воєнний стан буде продовжено.
Про це повідомила прес-служба МВС України.
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Ми перебуваємо у ситуації воєнного стану, в очікуванні, чи будуть продовжуватися агресивні дії з боку Росії. Для нас дуже важливо бути готовими до будь-яких агресивних дій з боку противника. Якщо ворог здійснить наземну агресію щодо України, воєнний стан буде продовжено, ми будемо мобілізувати всі сили,
– заявив Арсен Аваков.
Міністр також наголосив, що такий виклик для України буде дуже складним, однак "для путінської Росії це буде катастрофа".
"Ми готові до таких викликів в повному обсязі", – сказав Арсен Аваков.
Водночас міністр висловив сподівання, що наземної агресії проти України з боку Росії не відбудеться.
Він також наголосив, що останні п’ять років і прикордонники, і Нацгвардія, і поліція, і ДСНС, знаходяться у напруженні, але в першу чергу в напруженні прикордонники.
Оскільки ситуація не стандартна Україна мусить розвивати прикордонні підрозділи, які знаходяться по суті в середні країни поряд з окупованими територіями.
"Функція пропуску громадян через лінію розмежування не проста, тут багато і оперативної роботи і додаткових функцій. І МВС має забезпечувати компетентну роботу кожного відомства", – зазначив очільник МВС.
Чому Україна запровадила воєнний стан?Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Причиною стало те, що 25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових.
Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі. Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.
Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
Окрім введення воєнного стану, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.
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