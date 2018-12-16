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      Чи буде продовжено воєнний стан в Україні: заява Порошенка

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Фото з відкритих джерел

      Воєнний стан в Україні не буде продовжений після завершення 30-денного терміну його дії 26 грудня, якщо не буде повномасштабного вторгнення Росії.

      Про це під час термінової прес-конференції 16 грудня заявив Президент України Петро Порошенко.

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      "Якщо не відбудеться повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію України, за межами лінії зіткнення, воєнний стан продовжений не буде, і почнеться підготовка до виборів президента", – розповів глава держави. 

      Порошенко додав, що ввів воєнний стан на 60 днів, бо це плани військових за мінімальний термін розгорнути нові військові частини на відповідних напрямках.

      "Наша готовність для відсічі агресії значно збільшилась через воєнний стан. Ситуація у Керченській протоці є абсолютно безглуздою та безвідповідальною. І я, а не соціологічні дослідження, введу відповідальність за оборону держави", – наголосив Президент України.

      воєнний стан

      Чому Україна запровадила воєнний стан?Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Причиною стало те, що 25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових.

      Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі. Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Окрім введення воєнного стану, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Теги: Новини України Воєнний стан в Україні Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Росії Новини політики Петро Порошенко Конфлікт в Азовському морі війна
      Джерело: 24 канал
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