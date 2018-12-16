Будет ли продлено военное положение в Украине: заявление Порошенко

Военное положение в Украине не будет продлено после завершения 30-дневного срока его действия 26 декабря, если не будет полномасштабного вторжения России.

Об этом во время срочной пресс-конференции 16 декабря заявил Президент Украины Петр Порошенко.

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"Если не произойдет полномасштабное вторжение войск Российской Федерации на территорию Украины, за пределами линии соприкосновения, военное положение продлено не будет, и начнется подготовка к выборам президента", – рассказал глава государства.

Порошенко добавил, что ввел военное положение на 60 дней, потому что это планы военных за минимальный срок развернуть новые военные части на соответствующих направлениях.

"Наша готовность к отпору агрессии значительно увеличилась из-за военного положения. Ситуация в Керченском проливе абсолютно бессмысленна и безответственна. И я, а не социологические исследования, введу ответственность за оборону государства", – подчеркнул Президент Украины.

Почему Украина ввела военное положение?

Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Причиной стало то, что 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных.



Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



Кроме введения военного положения, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.