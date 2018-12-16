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      Будет ли продлено военное положение в Украине: заявление Порошенко

      375 Читати новину українською
      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / 24 канал

      Военное положение в Украине не будет продлено после завершения 30-дневного срока его действия 26 декабря, если не будет полномасштабного вторжения России.

      Об этом во время срочной пресс-конференции 16 декабря заявил Президент Украины Петр Порошенко.

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      "Если не произойдет полномасштабное вторжение войск Российской Федерации на территорию Украины, за пределами линии соприкосновения, военное положение продлено не будет, и начнется подготовка к выборам президента", – рассказал глава государства.

      Порошенко добавил, что ввел военное положение на 60 дней, потому что это планы военных за минимальный срок развернуть новые военные части на соответствующих направлениях.

      "Наша готовность к отпору агрессии значительно увеличилась из-за военного положения. Ситуация в Керченском проливе абсолютно бессмысленна и безответственна. И я, а не социологические исследования, введу ответственность за оборону государства", – подчеркнул Президент Украины.

      воєнний стан

      Почему Украина ввела военное положение?
      Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Причиной стало то, что 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных.

      Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      Кроме введения военного положения, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Украина – Россия Конфликт в Азовском море Война на Донбассе война Новости России Военное положение в Украине
      Источник: 24 канал
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