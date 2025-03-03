Турель разбомбила вражескую позицию: в бригаде "Рубеж" рассказали об интересной операции

Наземные дроны все чаще используют на поле боя. Уже были ситуации, когда роботизированные системы наносили врагу серьезные проблемы. Военные дистанционно ими управляли.

Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4-й Бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, отметив, что сейчас его подразделение собирает на наземные дроны для логистики. Они реально спасают жизни наших защитников.

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Как наземные дроны помогают военным

Как отметил Отченаш, наземные дроны – один из лучших методов логистики. Они могут доставить нашим защитникам боеприпасы, медикаменты, еду, воду и т.п. На них даже можно эвакуировать раненых.

Логистические задачи сейчас вообще на грани чего-то нереального. Противник постоянно в небе. У него есть FPV-дроны. Он видит передвижения наших Сил обороны. Маленький дрон значительно труднее заметить. На него можно наложить до 100 килограммов разного веса и прислать на позицию. Никто не пострадал. И задача выполнена. И не нужно весь вес тащить на спине,

– отметил Отченаш.

Важно участвовать в таких сборах. Ведь они реально спасают личный состав от ранения или худших последствий. Приобщиться к сбору для бригады "Рубеж" можно по QR-коду, который расположен ниже.

Сейчас и Украина, и Россия усиленно вкладываются в наземные дроны. Наши инженеры пытаются сделать конкурентный продукт, который поможет защитникам на фронте. Уже были случаи, когда такая техника уничтожала вражеские позиции.

Уже была ситуация в Силах обороны, когда благодаря турели с гранатометом Mk удалось уничтожить позицию противника без использования личного состава непосредственно на месте. Надеюсь, что рано или поздно придет то время, когда удастся воевать наземными дронами,

– подчеркнул военный.

Напомним, Украина разработала новый многоразовый беспилотник. Он может переносить 250-килограммовую бомбу и возвращаться на базу.