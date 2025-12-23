Россияне это изучают: военный сказал, в каких инструментах ВСУ опережают врага

Украина начала использовать наземные беспилотники на поле боя. Известно, что один из них полтора месяца удерживал позицию, ежедневно отражая попытки оккупантов прорваться. Силы обороны управляли этим беспилотником из безопасного укрытия. Оккупанты также начали исследовать подобные технологии.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что Украина все чаще использует такие роботизированные системы. Они могут выполнять различные задачи на поле боя.

В чем Украина превосходит Россию?

Александр Мусиенко отметил, что россияне начали изучать украинские наработки в сфере роботизированных систем.

Не секрет, что у них уже появляются определенные разработки, но мы несколько опережаем сейчас врага в масштабах того, насколько мы это применяем,

– подчеркнул он.

Это означает, что Украина совершила определенный прорыв в производстве роботизированных систем для фронта. Украинские военные начали все больше доверять этим технологиям.

Однако россияне также пытаются копировать подобные системы, но, к счастью, они пока позади Украины.

Что могут делать украинские роботизированные комплексы?

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ отметил, что наши роботизированные комплексы могут иметь различные функции. Все зависит от их возможностей.

Есть более габаритные роботизированные комплексы, которые могут выполнять эвакуацию раненых. Также эти дроны могут что-то подвозить на позиции и затем выезжать оттуда. Это очень важно в условиях осложненной логистики,

– сказал он.

Кроме этого, Украина также активно начала использовать автоматизированные турели. Они могут быть оснащены пулеметами, которые атакуют врага. Такое оружие может устраивать засады оккупантам, или расчищать дорогу Силам обороны на фронте.

Еще роботизированные комплексы могут выполнять работы по заминированию или разминированию. Это сейчас очень важно на поле боя.

Я надеюсь, производство роботизированных комплексов будет масштабироваться, ведь среди военных очень большой спрос. Можно научить операторов, которые будут выполнять задачи, для которых нужно несколько пехотинцев. Это бы сохранило жизнь украинских пехотинцев,

– отметил Мусиенко.

Такая технология дает возможность уменьшать украинские потери на этой войне.

Что известно о роботизированных комплексах на фронте?