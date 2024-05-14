Назначение Белоусова – нестандартное решение: Фейгин отреагировал на изменения в Кремле

В российской власти произошла одна из крупнейших перестановок за последние десятилетия. Владимир Путин решил отстранить от должности министра обороны Сергея Шойгу и назначить на его место Андрея Белоусова.

Какие надежды на новоназначенного главу минобороны возлагает Кремль, рассказал 24 Каналу российский правозащитник Марк Фейгин. Отметим, Шойгу подвинул с должности секретаря Совбеза Николая Патрушева.

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Какую проблему должен решить Белоусов

По мнению Фейгина, сейчас для Шойгу нет опасности. Его переместили по горизонтали, что является стандартным решение для российских аппаратных правил.

Однако назначение министром обороны Белоусова – это не вполне стандартно, потому что человек гражданский и вообще не имеет никакого опыта взаимодействия с силовыми структурами.

Это может свидетельствовать о том, что есть проблема, которую Кремль пытается решить, поскольку уязвимое место – налаживание военного производства для целей так называемой "сво" и минимизация коррупции в части военных закупок,

– сказал российский правозащитник.

Кремль пытается решить имеющиеся проблемы, в частности с финансированием, обеспечением, военными закупками и производством. Скорее всего, Белоусова назначили на преодоление этих проблем, ведь Шойгу не справлялся.

Вряд ли изменится суть системы, ведь коррупция является системной составляющей части функционирования государственного механизма. Не важно, кто будет министром обороны – это не изменится,

– отметил Фейгин.

Белоусов, который работал в правительстве вице-премьером, должен обеспечить бесперебойное финансирование и производство. Воровать все равно будут, но, возможно, не до нуля будут разворовывать.

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