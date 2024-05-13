Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что прогнозировать решение Путина нет смысла. Ранее казалось, что Шойгу таки усидит во главе минобороны России.

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Несколько странной также выглядит ситуация с Патрушевым. Он находился на своей должности достаточно долго.

Более странным является смещение Патрушева. Он 16 лет находился на должности секретаря Совбеза – и "нагулял" серьезный политический капитал. За это время он подобрал под себя все аппаратные ресурсы этой структуры. Учитывая то, что его сына назначили вице-министром... Поэтому устранение Патрушева с должности, вероятно, было важной задачей для Путина,

– сказал Яковенко.

Изменится ли российская армия после прихода Белоусова

Как отметил Яковенко, появление Белоусова – это, скорее, минус для Украины. Но вряд ли будут какие-то кардинальные изменения. Оккупационная армия не будет прямой сферой занятия Белоусова. Там и в дальнейшем будет руководить всем Валерий Герасимов.

Если говорить о более качественном переводе экономики на "военные рельсы", то все зависит от правительства, а не от конкретного министра обороны. Поэтому кардинального прорыва не будет.

Скорее всего, будет меньше воровства в армии, что плохо. Чем больше воруют – тем меньше останется. Радикального ухудшения ситуации для Украины, я думаю, не будет,

– подчеркнул Яковенко.

Ситуация в России: кратко