Решение о танках – за новым министром: Reuters о назначении Писториуса
Источник:Reuters
В Германии готовят назначение нового министра обороны – Бориса Писториуса. Предыдущий министр, Кристина Ламбрехт, уволилась в разгар критики по затягиванию решения о поставках танков Leopard-2 Украине.
Отметим, что позиция Германии по передаче танков до сих пор не определена. Так что новый глава Минобороны Германии должен приоритетно решить этот вопрос.
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После официального назначения Писториус должен перейти к конкретике
Вице-канцлер Германии Роберт Габек, заявил, что решение о передаче Leopard-2 Украине станет первым и основным в повестке дня для новоизбранного министра обороны. Борис Писториус решит этот вопрос, когда его официально назначат на должность.
Когда будет объявлен министр обороны, это первый вопрос, который должен быть решен конкретно,
– заявил вице-канцлер.
Отметим, Германия не спешит принимать решения по одобрению поставок Украине танков, потому как боится, что Россия сочтет этот шаг эскалацией. В то же время члены НАТО считают это опасение бессодержательным – Россия не собирается прекращать военную агрессию в отношении Украины.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что уже 5 стран Альянса готовы передать Украине Leopard 2, однако вынуждены ждать решения Германии. Несмотря на это, министр убежден, что Украина таки получит нужные танки
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Что известно о новом министре обороны Германии
- Уже 19 января Олаф Шольц предоставит Борису Писториусу свидетельство о назначении на новую должность. После этого политик присягнет в немецком Бундестаге и официально станет министром обороны Германии.
- Канцлер считает Писториуса опытным политиком, который "должен возглавить Бундесвер в этот поворотный момент". Известно, что будущий министр обороны ранее был министр внутренних дел Нижней Саксонии с 2013 года.
- Также является членом земельного парламента в Ганновере с 2017 года. А с 2006 по 2013 год был бургомистром немецкого города Оснабрюк.