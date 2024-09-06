Один из лучших украинских дипломатов, – политолог сказал, как Сибига усилит МИД

Андрея Сибигу, который ранее работал первым заместителем главы МИД, назначили министром иностранных дел Украины. Сообщается, что его кандидатуру предложил Владимир Зеленский, а это представление поддержали 258 народных депутатов.

В эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко объяснил, почему произошли кадровые изменения в правительстве, в частности в МИД, и какие проблемы может решить новый министр иностранных дел. Напомним, что 5 сентября Рада поддержала увольнение Дмитрия Кулебы с должности главы МИД. За проголосовали 240 депутатов.

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Почему Сибига стал новым главой МИД

Западные СМИ пишут, что причиной смены главы МИД якобы стало ухудшение отношений между Владимиром Зеленским и Дмитрием Кулебой. Также появляются сообщения о том, что якобы нужно было сменить на человека из Офиса Президента.

Никаких конфликтов у Кулебы не было с Андреем Ермаком или Зеленским, но обновление было нужно. Замена на должностях должна подтолкнуть этих людей и придать им импульс для более энергичной работы,

– отметил политолог.

Он отметил, что Андрей Сибига – это не человек из Офиса Президента, а прежде всего опытный кадровый дипломат, который успешно работал на дипломатической службе Украины, в аппарате МИД и как посол, в частности в Турции, еще до того как Зеленский стал президентом.

Это один из лучших украинских дипломатов. Именно поэтому такое значительное количество голосов в Верховной Раде и не только от "Слуги народа",

– сказал Фесенко.

По его словам, когда говорят, что новый министр иностранных дел – человек Андрея Ермака, то это большое преувеличение. Его взяли в Офис Президента, потому что был нужен опытный мощный дипломат для усиления международной деятельности ОП.

Обратите внимание! В интервью 24 Каналу советник председателя ОП Михаил Подоляк сказал, что Дмитрий Кулеба был эффективным министром. Однако определенные кадровые решения необходимы, чтобы усилить другие направления. Ведь люди часто выгорают, находясь в однотипном формате работы.

Какие проблемы в МИД может решить Сибига

Во время общения с депутатами о кадровых заменах Зеленский сказал, что есть необходимость заменить людей, которые без перерыва 5 лет в правительстве. Ведь эмоциональная усталость и истощение проявляются.

Это как ротация на фронте. Когда есть люди, которые постоянно воюют, но им надо отдохнуть и поэтому вместо них приходят другие. Насколько я понимаю, Кулеба останется в президентской команде, дипломатическом корпусе Украины,

– отметил политолог.

К тому же сейчас надо сделать акцент на решение внутренних проблем в министерстве. Дмитрий Кулеба был сосредоточен на внешней активности, а внутри министерства накопились кадровые и организационные проблемы.

Также надо усиливать определенные направления работы министерства, в частности со странами Глобального Юга. Именно поэтому был избран Сибига, который знает внутреннюю структуру МИД и как решить внутренние проблемы.

Во-вторых, благодаря активной работе Сибиги Украина укрепила отношения с Турцией. Поэтому он знает как работать со странами Глобального Юга.