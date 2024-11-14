В The Atlantic назвали главное, что объединяет кандидатов на ключевые должности в США с Трампом

Ключевые должности в администрации недавно избранного президента США Дональда Трампа займут одни из самых противоречивых кандидатов, которые имеют один решающий фактор.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Atlantic, которое оценило будущие кадровые решения республиканца, в частности Пита Гегсета, Тулси Габбард и Мэтта Гетца, известны своими неоднозначными взглядами.

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Что объединяет Трампа и его кандидатов на будущие назначения

Как пишет The Atlantic, Трамп во время своей президентской кампании обещал отомстить врагам и свергнуть федеральное правительство, и его выбор в пользу Гегсета, Тулси и Гетца показывает, "как это может выглядеть", поскольку их объединяет не только приверженность к новоизбранному президенту.

По данным издания, их связывает "общее ощущение преследования со стороны департаментов, которые они назначены возглавлять".

Это то, что они разделяют с Трампом и друг с другом. Например, Гегсет, которого рассматривают на должность нового главы Пентагона, был вынужден уйти из армии в 2021 году после того, как его отстранили от службы из-за политических и религиозных взглядов.

У Тулси Габбард, которую могут назначить на должность директора национальной разведки есть "зуб на разведывательное сообщество". Ранее она сообщала, что ее поместили в специальный "список наблюдения США" и это привело к частым дополнительным проверкам в аэропортах.

Гетц, которому предложат должность генпрокурора США, имеет большой опыт с правоохранительными органами, но преимущественно как подозреваемый. Его долгое время подозревали в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и проституции, в частности в отношении несовершеннолетней.

Каждое из этих назначений, если кандидатуры будут утверждены, даст шанс отомстить тем людям, которые, по их мнению, поступили с ними неправильно,

– отмечает издание.

Поэтому, как пишет The Atlantic, в случае их назначения Трамп будет на пути к обещанному возмездию. Если же кто-то не получит должность, новоизбранный президент США "все равно явно дал понять о своих намерениях" пока действующей власти.